Marchan comerciantes y vecinos de zona centro contra parquímetros de Veracruz

Veracruz, Ver.- Comerciantes y habitantes de la zona centro, marcharon este lunes contra la instalación de nuevos parquímetros en las calles de Hidalgo, Guerrero y Bravo, pues además de bajas ventas, denuncias incremento de robos.

Los afectados señalan que hace 15 días la empresa Zeus decidió aumentar el número de parquimetros en la zona centro, ubicandolos sobres las calles Arista, Esteban Morales, Lerdo, Zamora, Mario Molina, a la altura de las avenidas Hidalgo, Guerrero y Bravo; situación que trajo bajas ventas a comerciantes y robos a habitantes.

Los dueños de negocios, mencionan que desde que colocaron los parquimetros la gente ha dejado de circular por la zona y sus ventas han bajado considerablemente.

Mientras que los vecinos señalan que al no poder dejar sus automóviles afuera de sus casas, para evitar el cobro del parquimetro, han llevado sus unidades calles más adelante, donde han sufrido robos de todo tipo.

«A mí en lo particular me han robado cuatro baterías de mi camioneta, cuatro baterías que cada vez que tienes que agarrarlo, pues tienes que ir y…bueno, los ladrones ya saben como hacerle para abrir tu cofre rápido, por parte de seguridad nos afecta. Por parte de los que vivimos aquí, nuestros locales nos afecta, porque ya no puedes darle un buen servicio al cliente», señaló uno de los afectados.