Marchan en Veracruz colonos de Dos Lomas pidiendo regularización de predios

Veracruz, Ver.- Militantes morenistas de diversos puntos de la entidad veracruzana, denunciaron «dedazo» en imposición de candidaturas para las alcaldías y diputaciones locales y federales.

Mario Vargas Pimentel, aspirante a la alcaldía de Xalapa, mencionó que nunca hubo encuestas tal como se esperaba o indicó el Comité Ejecutivo Nacional, por lo que Mario Delgado y Esteban Ramírez Zepeta, colocaron a los candidatos que ellos quisieron.

Foto: Alejandro Ávila

«Se supone que iba a ser por encuestas, nosotros hemos comprobado, y también hay personajes como Enrique Dussel, que tiene una amplia trayectoria moral dentro del partido, en donde se manifiesta y dice, es un dedazo disfrazado, eso de las encuestas aquí en Morena (…) no tanto manipuladas, porque no se hicieron, no se manipularon porque no se hicieron», acusó.

Apuntó que varios militantes afectados, interpusieron un recurso ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a que solicitaron a la Comisión Nacional de Honor y Justicia de MORENA la información detallada de las encuestas y fueron ignorados.

Entre las candidaturas impuestas resaltan, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Alvarado, Tlalixcoyan, Poza Rica, Minatitlán.

Por Alejandro Ávila