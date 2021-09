Marco Antonio Aguirre – Boca del Río, el quinto municipio más opaco del país

*Pobre Barcelona, tan lejos de Messi y tan cerca del Bayern. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Hubo un tiempo que los pájaros daban miedo. Cuando Alfred Hitchcok nos endilgó aquella cinta llamada así (The Birds) y que fue pelicula de terror del año 1963, que laureó a la actriz Tippi Hedren. Al paso del tiempo, esa película que daba miedo, porque unos pájaros se convirtieron en killers, asesinos como ahora son la delincuencia organizada en México, la cinta fue laureada y en el año 2016, fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su conservación en el National Film Registry. Aquella película costó en ese tiempo 3 millones de dólares y recaudó 11 millones, todo un negocio. Hitchcok era un todoterreno. Pocas veces se ha visto que los pájaros actúen en contra de los humanos, las abejas sí, esas llegan y te surten de piquetes donde algunas veces se te va la vida, pero de los pájaros poco se sabe. Hace no mucho vi un documental que explicaba que a la actriz Tippi, Alfred Hitchcok la llevó al límite de la locura, porque la hacía repetir cuantas veces quería la escena de los picotazos de esos pájaros que parecían tordos, negros y malos.

LOS PAJAROS CASEROS

Toco el tema porque, de un tiempo para acá, unas pájaras madres hacen su nido en un árbol de bugambilia que tengo en casa. Allí se les ve llevar ramita tras ramita, hasta que forman el nido. Han nacido varios, les ha gustado la frondosidad de la bugambilia y ahí las tenéis, haciendo los nidos. No hace mucho, una madre comenzó a formar el nido, pero vimos que lo hizo pequeño, allí anidó y puso su huevo, pequeño huevo. La espiábamos, ahí iba hasta que un día dejó el nido y puso el huevo y esperó que naciera la cría. Nació y poco a poco la alimentaba. Caían los aguaceros y allí estaba como buena madre. Uno, guardaba silencio, como decía el poeta: ‘Calla, no hables, sé piadoso; No despiertes los pájaros que duermen’. Entre fuertes lluvias crecía, se arropan bien, se cubren con las alas de la madre. Ayer nos sorprendió, porque sufrió una caída y apareció en el pasto, una de las perras jugueteaba con ella y de milagro no la mató. La arropamos y se metió a una cajita dándole de comer bolitas de pan, en la boca, como lo hace la madre. Ahora esperaremos unos días que comience a querer volar, despegar las alas para marchar a su libertad. La madre llega y llora, pero ya se la mostramos, para que vea que está en buena forma y bien cuidada. Hoy mismo se le volvió a subir al nido, a ver qué ocurre.

AHÍ VIENEN LOS CUBANOS

Ahora no vienen los rusos, como tema de aquel filme, ahora vienen los cubanos. Cuando la pandemia, el presidente AMLO irritó a buena parte de la población al traer médicos cubanos, que vienen, cobran y se van, a atender la pandemia, cuando la mayoría de ellos no conocía de ese virus. Los médicos mexicanos se enojaron, con justa razón, pues les pagaban mejor que a ellos, aunque los médicos cubanos no cobran, México les paga al estado cubano y el gobierno de ellos les da una pequeña parte, para seguir controlando a ese pueblo sojuzgado. Pero ahora AMLO irritó un poco más a los mexicanos al grito de guerra, cuando en fechas tan simbólicas para nuestro país, trae al dictador Miguel Díaz Canel y ayer le exhibieron en redes sociales un avión privado grande donde entraba al hangar presidencial para resguardo. Ese avión no lo tenía ni Obama, decía el texto en tuiter, aunque no era un avión tan lujoso. Menos mal que se vino en su avión y no enviaron por él como a Evo Morales, cuando un piloto mexicano se la jaló y aseguraba que le habían tirado un misil, cuando eran cuetes guadalupanos que celebraba un poblado boliviano cercano al aeropuerto. Díaz Canel es repudiado en México, porque tiene a su pueblo sin libertades. Muy diferente y de otros tiempos cuando Fox le endilgó aquel ‘Comes y te vas’, al dictador Fidel Castro, porque los americanos no lo querían aquí, ahora a Joe Biden le vale, él anda en sus líos de Afganistán y viendo cómo se derrumba su aprobación y cuidándose del temor del racista Donald Trump, quien amenaza con volver, volver, volver, a tus brazos otra vez. El pueblo cubano siempre ha sido amigo del pueblo mexicano, no así los dictadores, a quienes buena parte de mexicanos, detestan, repudian, pues. Por lo pronto, celebrarán la CELAC de cumbre de estados iberoamericanos, con 17 países que quieren abandonar la OEA, a ver qué cara pone Biden. Esta historia continuará.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista