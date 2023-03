Marco Antonio Aguirre R. – 22 veces la SCJN ha impedido que el gobierno de Cuitláhuac viole la Constitución

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León y hombre suertudo que le llegó la gran inversión del magnate sudafricano, el milloneta Elon Musk, vivió ayer la más grande gloria que un gobernador pueda aspirar para su pueblo, primero lidió con que le faltaba el agua, llovió y el asunto se compuso, luego, lidió contra el presidente AMLO que, por sus tanates, quería llevarse esa inversión a otro estado, con el argumento del no hay agua. Pero el empresario es de esos que no hay que rascarles la barriga, pues amenazaba que se iba a Texas, y entonces los mariachis callaron. Anoche mismo, en el noticiero de la tele nocturna, ese joven casado con una youtuber, Mariana Rodríguez, abrazaba al inversionista y este le agradeció el haber asistido a ese evento magno. La maqueta y el proyecto de Telsa asombran a cualquiera. El gobernador de Nuevo León asegura que dará empleo a 35 mil mexicanos, que me imagino algunos llegarán de otros estados. Y lo que sorprende es que al veracruzano, alvaradeño-cordobés, Dante Alfonso Delgado Rannauro, se le trepó un tercer candidato a la presidencia de la República, el joven Colosio, el gobernador de Jalisco y ahora este otro joven que bien puede llegar, como en el tiempo de Kennedy, quien a los 43 años fue presidente de Estados Unidos y su equipo le decía que estaba muy joven para lanzarse, que aguantara otro periodo en el senado, y se lanzó y ganó para ser presidente en la plenitud de su juventud. El más joven en llegar. Samuel García, senador y diputado a sus 36 años, joven en la política, ya es uno de los aspirantes y suspirantes para ser presidente de la Republica. Si lo ponen frente a la Sheinbaum la barre. En un minuto hay muchos días, diría Shakespeare. Dante tiene formados a sus tres soldados, como en la época de los romanos: Iremos a esta batalla y triunfaremos. Diría cuando se acuesta. A Elon Musk la raza regiomontana ya le tiró sus memes, en una le gritan, como al Papa: ‘Elon, hermano, ya eres mexicano’. En otra le preguntan al patrón: ¿Tigre o rayado, Inge? Nuevo León y Monterrey en los cuernos de la luna. Ojo, Dante, cuida bien eso. El joven puede ser el presidente de la república.

ESOS LIBROS A LA QUETZALCOATL

Ayer tarde, que convalecí de una maldita gripa, de estas que te pegan y no se quieren ir, recibí información del presidente de los padres de familia de la escuela Quetzalcóatl. Me envió unas fotografías en el jardín de la escuela, donde en unas mesas formaron los libros que este escribiente les había regalado. 100 de ellos que, me dice el presidente de la sociedad de padres de familia, ingeniero Víctor Hugo Contreras, y la directora Maestra María Leticia Morales González, aquello fue todo un éxito. Era su FIL escolar, los estudiantes de secundaria llegaron y se formaron en orden y hojeaban los libros. Les hicieron saber que las condiciones eran que podían llevárselos a sus casas, por unos días o semanas y que luego, al regresarlos, debían explicar algo de lo leído. La lectura es lo más importante para los jóvenes. Viendo el éxito de la FIL de la Quetzalcóatl le dije a Víctor Hugo que fuera por otros 60 libros más, bien escogidos con todas las bellas frases y libros de antología, entre ellas aquella inmortal de Historia de dos Ciudades, el libro de Charles Dickens: “Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo”.

