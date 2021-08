Marco Antonio Aguirre R. – A Juan Javier le sale lo misógino y ataca a la titular del Orfis

En diciembre se cumplirán dos años de la desafiliación del Veracruz. Son casi dos años en que a más de 50 familias se les abandonó de manera infame. Doña Fede, soberbia, filtró a la prensa amiga tener una fianza vigente y activa que serviría para liquidar todos los adeudos que se hubieran generado del impresentable dueño de los Tiburones.

Sin embargo, NO sucedió así. Kuri Grajales retó a Yon de Luisa a que intentara cobrar esa póliza. El mejor que nadie sabía que NUNCA realizó UN solo pago, que el agente de seguros que expidió la caratula de la póliza ya ni siquiera estaba en funciones, por lo tanto, ante las evidencias contundentes está seguro de que dicha fianza es nula, por tanto, incobrable.

Alguien en Doña Fede por omisión, complicidad, exceso de confianza, ignorancia, o vaya usted a saber quedó en EVIDENCIA. Hicieron un pésimo trabajo como contralores de la documentación. La aseguradora Sofimex, de forma personal y por escrito, les hizo saber que NO pagará porque hay muchas anomalías.

Ha pasado más de un año, de aquel 20 de mayo del 2020, cuando Yon de Luisa hizo la visita de las siete casas con sus amigos y presumió la existencia de “una gran fianza de 10 millones de dólares y no solo de cinco”, para así, según él, desmentir categóricamente lo que escribí en mis columnas sobre el tema. El tiempo ha puesto a cada quien en su lugar.

PAPEL INCOBRABLE

Hasta el día de hoy, esa ‘supuesta’ fianza solo es una carátula de un miserable papel todavía incobrable. Increíblemente se tardaron muchísimo tiempo para iniciar la demanda legal que tanto prometieron. Fue hasta el 13 de abril de este 2021 cuando finalmente Doña Fede puso a trabajar al despacho que contrató e interpuso una denuncia contra SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTIAS, S.A. de C.V. de la cual nosotros SÍ tenemos copia, mientras que los afectados (jugadores y AMFPro) increíblemente jamás la han visto y se enterarán de ella en esta columna.

En las páginas 33 y 35 de ese grueso expediente, se refiere a la negativa de la afianzadora para pagar. Consultamos a un especialista al respecto para que nos diera su punto de vista sobre las posibilidades de éxito en el cobro y no dio muchas esperanzas a las jugadores. “Por principio de cuentas fue muy tardía esta demanda, en estos casos el periodo MÁXIMO para querellarse por incumplimiento es de 180 días, en este caso desde la desafiliación que fue en diciembre al cobro tenían hasta julio o agosto del 2020 para presentarla, y eso sucedió ¡ocho meses después! Es muy probable que por este hecho se pueda declarar improcedente” (me dijo el especialista, quien fue más allá) «Alguien más tendrá que pagarles a los jugadores, pero, en mi experiencia, seguro NO será Sofimex. Es muy posible que ésta cite a Kuri para que ratifique sobre sus dichos, que favorecerán ampliamente a la aseguradora”, terminó diciendo.

La verdad es indubitable, la Federación tenía la responsabilidad legal, ética, y moral de vigilar y responsabilizarse de que los documentos que a ella le entregan sean válidos al 100 por ciento, para así poder hacer valer lo que estipulan sus propios reglamentos. ¿Para eso contratan a Ernst & Young? ¿Para eso tienen o tenían la certificación IS0 9001? ¿O estas solo se utilizan para joder a sus enemigos como sucedió con Irapuato?

EXIGIRÁN CERTIFICAR FIANZAS

¿Cuántos equipos de la Liga MX que juegan hoy por hoy o han jugado sin fianza vigente o incluso SIN ella? ¿TODOS los equipos se atreverían a mostrar públicamente esas fianzas? ¿Se atreverían a que éstas fueran auditadas por despachos independientes que la Asociación de Jugadores designara para que ellos certificarán que están vigentes y plenamente válidas? Por lo menos este mal pensado periodista tiene muchas dudas de que todos los equipos en verdad las tengan.

Álvaro Ortiz, presidente de la AMFpro, pretende poner sobre la mesa esa obligación, que les muestren y auditen TODAS las fianzas, lo cual me parece una extraordinaria idea, pues evitaría que en el futuro se repitieran problemas como el que sucedió en Veracruz, cuyas familias tienen meses y meses SIN cobrar porque Doña Fede NO revisó bien la documentación de los Tiburones desde sus mil y una controversias contra el impresentable dueño de ese equipo. “El que nada debe, nada teme” dicen por ahí, ¿Se atreverán? cuestión de tiempo para saberlo.

EL FAVOR POLÍTICO DE MIKEL

Por cierto, y ya que hablamos de esa comisión, les diremos que se movieron las aguas por Toluca, ya que Víctor Garza, quien fuera presidente de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la FMF, y fuera el encargado de negociar los adeudos de Veracruz, dejó su cargo.

En su lugar, llegó un abogado deportivo con un apellido de alcurnia, de nombre Ernesto Meade, quien es familiar de José Antonio Meade, excandidato del PRI a la presidencia, quien además es el sensei, gurú y no sé qué más de Mikel Arriola, con quien hizo campaña conjunta. El nombramiento apesta a pagar favores políticos, que, en Doña Fede, casi no sucede. NO tengo pruebas, pero tampoco dudas de que así fue ¿O usted qué piensa?

PUNTO DE PARTIDA

El punto en disputa era la controversia con la transferencia del jugador colombiano Fredy Hinestroza, quien pasó del club de Torreón al del Veracruz como parte del pago por la transferencia de Julio Furch en 2017. El conjunto de La Comarca primero ante la Federación y ante tribunales aseguró en 2017 que mandó sin lesión al futbolistaal cuadro escualo, y que esta situación había sido avalada por la Comisión de Controversias de la FMF e incluso emitió un comunicado.

Por su parte, el Veracruz había hecho lo propio, presentaron pruebas, donde según sus dichos se demostraba lo contrario en un análisis de cuatro médicos especialistas que certificaban la lesión de Hinestroza, agregando a este expediente un grave e infantil error procesal cometido por Anna Peniche, quien estampó su rúbrica POR AUSENCIA (P.A.) del doctor responsable del documento de la FMF, un tema que a todas luces luce muy irresponsable, sino es que ilegal.

AMPARO DIRECTO

En fin, así empezó esta telenovela. En diciembre del 2020 una juez veracruzana del juzgado quinto rechazó ejercer acción penal contra el mandamás de Grupo Orlegi y la abogada Anna Peniche y Enrique Bonilla, alegando falta de elementos. Con esta resolución, muchos pensamos que se había dado el manotazo final. Era el punto final, a favor de la poderosa Doña Fede e Iraragorri, el final de un pleito en el que incluso estuvo a punto de llegar a los golpes, en aquella vergonzosa escena afuera de las oficinas de Bonilla.

Sin embargo, Kuri Grajales NO se rindió, en mayo del 2021 promovió el amparo DIRECTO en el juzgado quinto del estado de Veracruz, el cual le fue otorgado. El juicio contra Alejandro Irarragorri, Anna Peniche y Enrique Bonilla, se reabrió, las acusaciones seguían siendo las mismas: uso de documentos falsos y usurpación de profesión, daños y perjuicios, entre otros, reportaron algunos medios.

ABOGADO IMPRESENTABLE

Pues bien, el juicio de amparo siguió su curso, ambos bandos presentaron sus posturas y desahogaron las pruebas ante la jueza veracruzana. Nos extrañó sobre manera enterarnos que uno de los abogados defensores de Doña Fede, era Alberto Linares Vernet, quien fuera el mismísimo fiscal anticorrupción, del corruptisimo exgobernador Javier Duarte, el chiste se cuenta solo. ¡Vaya personajes para defender a Doña Fede!

Pues bien, el pasado 11 de agosto del 2021 para ser exactos, el juicio de amparo llegó a su fin, pasadas las 7:30 de la tarde la maestra Araceli Estrada, jueza de control y enjuiciamiento, emitió la resolución de sentencia al amparo directo. En síntesis, y sin utilizar el lenguaje el leguleyo que pocos entienden, les diremos que la resolución fue regresar el expediente al juez quinto ¿para qué? Para que ahora SÍ la jueza, acepte, revise y determine las pruebas que Kuri presentó. ¿Qué significa? Que si son considerados culpables se proceda a emitir ordenes de aprehensión a los imputados (Bonilla, Irarragorri y Peniche), por fraude, asociación delictuosa, etc., como solicitan sus acusadores. Esa posibilidad, luego de esta resolución, está más viva que nunca.

Escuchar algunos de los argumentos de los abogados defensores de Doña Fede, nos causó risa, pues le aseguró a la jueza que ninguna fiscalía era competente para juzgar este tema ya que los equipos se rigen por el TAS y ante la FIFA, que incluso Kuri al estar inscrito ante Doña Fede, había aceptado a renunciar el litigar en tribunales civiles.

ARGUMENTOS RIDÍCULOS

Se les olvidó que el derecho a la defensa es un derecho constitucional fundamental, ilimitado e irrenunciable, por eso se está litigando en tribunales. La FIFA o la FMF podrán desafiliarlo, castigarlo, inhabilitarlo, pero no hacerlo renunciar a sus derechos elementales. Eso es de primer año de facultad de leyes.

Pero NO fue el único absurdo que escuchamos de la defensa de Doña Fede, pues sus abogados aseguraron que era imposible que engañaran a Kuri Grajales, ya que éste se dedicaba a la compra venta de jugadores. De verdad de pena ajena esos argumentos de defensa, un maestro de jurisprudencia los hubiera reprobado de inmediato, además que tartamudeaban más que el querido y recién fallecido Sammy Pérez.

GANÓ KURI

La diferencia de litigar en tribunales civiles y deportivos es inmensa. El TAS NO te mete a la cárcel, los tribunales civiles SÍ pueden si eres culpable, y ese es el riesgo inminente para los imputados. La sentencia y resolución del amparo directo fue una contundente victoria para Kuri Grajales. La jueza dictaminó que, hay elementos probatorios suficientes para poder acreditar el ejercicio de la acción penal contra los imputados Iraragorri, Peniche y Bonilla, por lo tanto se regresa el expediente al juez quinto de distrito, para que admita todas las pruebas referidas por Kuri Grajales, las evalúe y proceda conforme a derecho de inmediato.

El golpe legal es brutal contra Doña Fede e imputados. Pero NO definitivo. Se esperan ‘chicanadas’, es decir, triquiñuelas jurídicas de ambos bandos. Pero la sentencia, resolución y ejecutorias del juicio de amparo le dejaron muy poco margen de maniobra a la jueza para mantener la postura de argumentar falta de elementos y enviarla al archivo, como al parecer, era la intención.

¿OCULTARON SEGURO?

Nos llamó poderosamente la atención un elemento nuevo a la que la jueza hace referencia en sus dichos y que yo desconocía. Se asegura que en mayo del 2017, meses antes incluso de que se hiciera la negociación por Furch, el club Santos intentó hacer válido el seguro de Banorte, que tiene contratado la Federación para lesiones de todos los clubes, ya que Fredy Hinestroza, se encontraba lesionado. Refiere que Banorte se negó a pagarle la póliza a Santos, porque el jugador les argumentó que su lesión fue fuera del campo de juego.

Es decir, con esto se comprueba que se sabía que Hinestroza estaba lesionado y meses después fue negociado con Veracruz e involucrado en la compra de Furch. ¿Era la misma lesión? ¿Fue otra? NO lo sé con certeza, pero es evidente que es o era un jugador de cristal. Esta prueba será muy importante en las futuras audiencias. El daño patrimonial a la parte afectada, nos dicen, rondaría por ahí de los 13 millones de dólares, que supuestamente sería el precio de Furch cuando llegó al Atlas. Si son declarados culpables, tendrán que negociar sobre esa suma para evitar la prisión.

RIESGO INMENSO

Consultamos al despacho de Jorge Olvera y Asociados para que nos diera una postura legal al respecto. “Aún tardará unos meses, pero es un tema muy complicado para la federación e imputados por la resolución y ejecutoria del juicio de amparo. Creo que van a tener que llegar a un acuerdo por la reparación del daño y no meterse en líos más severos, que puede hacer que los detengan y pisen la cárcel. Imagínate, si aquí en México Orlegi puede perder millones de dólares por un caso como éste de Furch, que parecía no muy complicado, NO quiero ni pensar lo que podría perder entonces en esa demanda que tiene entablada contra un monstruo como Walt Disney Company, en Estados Unidos”.

Y fue más allá: “No exagero cuando te digo que estará en riesgo el patrimonio total de Grupo Orlegi, ¿Cuánto vale todo el grupo? ¿150 millones de dólares, 200? Esa cantidad para Disney es nada, para esa empresa ganar o perder eso, no significará nada, no quebrará, mucho menos desaparecerá, esa cantidad quizá Disney lo gane en un día de operaciones, serán solo migajas, ya sea a favor o en contra si pierden el juicio. No quisiera estar en esos zapatos, los americanos son muy rudos y los poderosos implacables, NO se tocarán el corazón. Además, estarán litigando de locales, ojalá Orlegi haya calculado ese enorme riesgo de apostar su ‘resto’ en una partida de poker muy desigual con un rival inmensamente rico, poderoso e influyente”.

Esta telenovela, en las próximas semanas o meses tendrá nuevos episodios, prometo estar atento para contarles los pormenores, ya sea de este caso o de otra de tantas demandas que tienen estos personajes en diferentes instancias….

“Cuidado con la hoguera que enciendes contra tu enemigo, no sea que te chamusques a ti mismo”: William Shakespeare.

Esta es opinión personal del columnista

