Marco Antonio Aguirre R. – El apoyo de AMLO para que Rocío Nahle sea la candidata al gobierno de Veracruz, va a la baja

SON TAN obvios y andan tan desesperados los morenos veracruzanos por dejar a un sucesor a modo que les cubra las espaldas, para que no les pase lo mismo que a Javier Duarte de Ochoa (y los duartistas) cuando llegó al poder Miguel Ángel Yunes Linares, o a Jorge Winckler (y los que siguen) con el arribo de Cuitláhuac García Jiménez), que no esconden la ambición de apuntalar como sucesora en el 2024 a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, a quien además de mandarle a elaborar una encuesta “patito” que la coloca como “puntera”, ahora buscan reformar la Constitución Local para que, muy a pesar de ser oriunda de Zacatecas pueda desempeñarse como Gobernadora de Veracruz, porque su Estado le queda muy chiquito y no está a la altura de sus ambiciones. Por ello, a pesar de que en dado caso, la Constitución General de la República protegería sus derechos políticos como mexicana, no quieren dejar cabos sueltos y solo les faltó, en la adecuación propuesta a la carta magna local, dejar establecido que la señora –que no es bien vista por buena parte de los veracruzanos que conocen su larga historia de negocios inextricables junto con su conyugue-, sea por decreto la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional y la indiscutible titular del Poder Ejecutivo Estatal, aunque le duela a Manuel Huerta Ladrón de Guevara que por andar repartiendo programas sociales como si salieran de su bolsillo, se llegó a sentir con derechos de ser abanderado, y vaya que se está llevando una sorpresa al constatar que en el tiempo que ha estado al frente de bienestar en la Entidad solo está cosechando lo que ha sembrado.

PERO DECÍAMOS que es tan obvio el afán de salvarse, que hasta el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que debería asumir el papel de su jefe Andrés Manuel López Obrador que al menos la disfraza, de plano ha dicho que no se necesita ser nacido en un Estado para gobernarlo -aunque si no fuera Gobernador y un foráneo quisiera postularse seguramente habría dicho lo contrario-, porque los morenos, asiduos defensores de la anarquía, solo están de acuerdo con lo que les conviene. En ese tenor, García Jiménez opina sobre la iniciativa entregada al Congreso del Estado para reformar la constitución local, para permitir que cualquier ciudadano pueda ser gobernador de Veracruz y no necesariamente nacido en el estado o hijo de padres veracruzanos como estipula nuestro ordenamiento, y como si fuera el gran jurista rechaza que sea una “ley a modo” para favorecer a algún aspirante a la gubernatura de Veracruz, algo que ni el mismo lo cree.

Y EN efecto, convertido en un ingeniero en derecho, insistió: “no pierdan de vista que la Suprema Corte de justicia ya dejó jurisprudencia al respecto: no necesitas (alguien) ser nacido en un Estado para acceder a los cargos públicos más altos en ese Estado; cargos públicos por elección de ese Estado. Y ya tenemos gobernadores que no nacieron en su estado que están gobernando o gobernaron debido a esa resolución. Yo pienso que todos los congresos de los Estados ya tienen que sintonizarse de acuerdo a esa resolución de la Suprema Corte”, y uno se pregunta: ¿y entonces cual es el afán de reformar la constitución local si ya hay jurisprudencia. Por lo pronto, el Congreso de Veracruz analizará la iniciativa de reforma a la Constitución –que seguramente será aprobada por todos los morenos-, la cual busca que personas que no nacieron en el estado de Veracruz puedan ser candidatos a la gubernatura, algo que llena de beneplácito a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional en el Estado, sobre todo a los que Gobiernan, aunque el hecho de que Rocío Nahle sea la candidata no les garantiza que gane la elección o que vaya a ser la gobernadora, sobre todo porque el actual gobierno no ha hecho las cosas bien, y por esas prácticas al interior de Morena se están sembrando muchas inconformidades.

Y ES que si bien la coalición de izquierda aun no muestra un probable candidato que dispute con éxito la gubernatura, algunos aspirantes por partido ya mostraron que quieren contender como es el caso de José Francisco Yunes Zorrilla que ha venido conquistando espacios en la cámara Federal de diputados en cada acertada intervención, o Julen Rementeria, el primero por el PRI y el segundo por el PAN, ya que al paso que van las indagatorias en contra de ex colaboradores como el ex Fiscal Jorge Winckler Ortiz o, antes, contra Rogelio Franco Castán, no es de dudarse que el siguiente paso sea Miguel Angel Yunes Linares, aun cuando versiones indican que el ex Gobernador pudo haber negociado la captura de quien procuró justicia al inicio de su administración bajo la promesa de retirarse y retirar a los suyos de cualquier contienda en el 2024, ya que de otra forma no se explica cómo es que ha dejado solo a su ex colaborador más cercano sin que, a diferencia de otros casos, se haya pronunciado al respecto.

SI LAS cosas fueran asi, la candidatura por la alianza opositora se la disputarían José Francisco Yunes Zorrilla y Julen Rementeria del Puerto, y en caso de no llegar a un acuerdo tendrían que optar por un tercero sin partido, alguien que les garantice competencia y triunfo y asuma, en realidad, un Gobierno de Coalición que no se descartaría, en un momento dado, pudiera ser Ricardo Ahued Bardahuil que, como bien se sabe, no es militante de MoReNa puesto que nunca se afilió, y si solo simpatizante, algo que podría replicarse en el concierto nacional si Marcelo Ebrard es dejado fuera del juego sucesorio como todo indica, tras la aplicación de la afamada “pobreza franciscana” que busca instaurar el Presidente Andrés Manuel López Obrador que, al suspender los viajes al exterior ataría de manos al canciller.

EN ESE contexto, no falta los que aseguran que Ebrard, junto con Ricardo Monreal serían potenciales candidatos de oposición a MoReNa si ese instituto les cierra las puertas en un afán de imponer a la Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo o, en última instancia a Adán Augusto López Hernández, el hombre más cercano a AMLO desde su niñez, y quien sería un fiel sucesor capaz de prestarse al coogobierno, como lo buscaría López Obrador cuando concluya su mandato. Sin duda, es temprano para aventurar, pero los aceleres a nivel nacional y en Veracruz son tan obvios, que muchos grupos ya andan preocupados por la imposición que se pretende, en el caso del Estado de una mujer nacida en Zacatecas, y que debería luchar por gobernar a su Entidad para sacarlo del rezago en que se encuentra, aunque está visto que la señora viene por los negocios que ofrece Veracruz. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com

