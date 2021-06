Marco Antonio Aguirre R. – El próximo alcalde ya no quiere vivir en la actual Xalapa

POR SI ACASO…

*Veracruz engaña al Presidente o este se engaña

*Pese a crímenes políticos México en paz: AMLO

INICIA LA veda electoral para lo que será, de acuerdo al INE, Oples y partidos políticos, las elecciones intermedias más grandes de la historia puesto que se renovarán 20 mil 792 cargos públicos en todo el País, y para ello se dispondrá de 163 mil casillas que serán atendidas por 1.4 millones de ciudadanos que desempeñaran cargos de funcionarios de casilla. Y serán las elecciones más grandes de la historia debido a que 15 Estados tendrán elecciones a para Gobernador. Además se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados a nivel Federal -300 de mayoría relativa y 200 plurinominales-, que actualmente está compuesta por 50.4 por ciento de diputados de Morena, 15.4 por ciento del PAN, 9.6 por ciento del PRI, 9.2 por ciento del PT, 5.4 por ciento de MC, 4.8 por ciento del PES, 2.4 por ciento del PRD y 2.2 por ciento del PVEM, y la apuesta es precisamente esa: arrebatarle la cámara baja a MoReNa y de paso al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que deje a un lado las ocurrencias e, incluso, la posibilidad de ampliar su periodo constitucional en el 2024, como ya lo hizo, en una primera prueba con la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que a juicio de juristas de todo el País representa un peligro, pues fortalece un presidencialismo que podrá quitar y poner jueces, lo que será un retroceso que repercutirá los próximos 20 años. AMLO lo sabe pero también le convenía hacerlo por lo que se ofrezca al finalizar su mandato, cuando seguramente argumentará que aún falta poco para terminar con la corrupción, y que él, el tabasqueño, es el único con el suficiente valor y honradez para hacerlo. Paralelamente en los comicios del domingo en 30 Estados se renovarán congresos locales, incluidos tres de los más habitados, la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. También serán renovadas 1 mil 926 presidencias municipales en 29 Entidades y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

POR ELLO el proceso electoral no solo ha acaparado la atención de los mexicanos sino de otras naciones del mundo, incluidos los medios de comunicación como el influyente diario francés ‘Le Monde’ que critica al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su ‘hiperpresidencia’, a pocos días de que el semanario británico The Economist lo llamó “falso mesías”. De acuerdo al texto titulado: La “hiperpresidencia” de “AMLO” electriza la campaña electoral, el diario retoma varias frases de López Obrador y menciona que nunca un presidente mexicano había desacreditado tanto a las autoridades electorales. “Nunca un presidente mexicano ha desacreditado tanto a las autoridades electorales. El enfrentamiento entablado por Andrés Manuel López Obrador (“AMLO”) electrifica la campaña de elecciones legislativas y locales programadas para el 6 de junio”, se lee en el medio Galo. El artículo es firmado por el periodista Fréderic Saliba, quien es corresponsal del diario francés en México, que señala que “su hiperpresidencia, dirigida contra los contrapesos, provoca un clamor contra los riesgos, según sus críticos, de la deriva autocrática”. También llama a las conferencias mañaneras de López Obrador “un ritual mediático”, las cuales, dice, “acaparan el debate político hasta los diarios del día siguiente”. Además, menciona que el mandatario utiliza sus conferencias matutinas para elogiar su proyecto llamado Cuarta Transformación y para atacar a sus oponente políticos, ello pese a que la Constitución mexicana prohíbe a los funcionarios electos tomar posición durante un proceso electoral. Apenas el viernes pasado, el mandatario lanzó críticas contra la publicación de The Economist y lo calificó de burdo y grosero por llamarlo “falso mesías”, y ahora Le Monde hace lo propio, mientras que Estados Unidos ignora su reclamo de financiamiento a organizaciones que están en contra de su Gobierno, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y contrario a la demanda de respuesta que exige AMLO anuncia que no solo mantendrá sino que incrementará el financiamiento a organizaciones que combaten el autoritarismo.

AMLO HA sido tan apabullado que acaso por lo anterior, y tal vez para suavizar su imagen absolutista, este miércoles hizo lo que nadie pensaba –aunque en la guerra y en el amor todo se vale, y no hay que olvidar que estamos a unos días de las elecciones-: desear una pronta recuperación al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (uno de los principales objetivos del tabasqueño), luego de que éste diera a conocer su resultado positivo a una prueba de covid19 (a pesar de ya haber sido vacunado). “Primero le deseo la recuperación al ex presidente Felipe Calderón, deseo de manera sincera que salga adelante. Que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien”. Luego llamó a la población a estar atentos, “porque la pandemia todavía no ha terminado” y pidió estar atentos y no descuidar las medidas de seguridad sanitaria; “estar atentos, no descuidarnos, espero que salga bien el ex presidente Calderón, le deseo eso”, reiteró, lo que dejó boquiabiertos a más de tres presuntos reporteros que acuden a su mañanera que no daban crédito a la recién asumida bondad del mandatario nacional.

POR CIERTO, lo que, también, llamó la atención de la mañanera es que el Presidente dijera que México está en paz, hay gobernabilidad y no hay riesgo de inestabilidad” (esto a pesar de las decenas de asesinatos de políticos y agresiones durante el proceso electoral). Tal vez al darse cuenta de su error reconoció que “estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días pero se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país”.

PEOR AUN, el Presidente dio a conocer el reporte gubernamental del martes que indica que 18 entidades reportaron asesinatos dolosos, es decir, no hubo crímenes de ese tipo en 14, y entre estas se encuentra Veracruz, pues mencionó que en Michoacan ocurrieron nueve crímenes dolosos; Chihuahua, 8, y un número igual en Guerrero. Le sigue Jalisco, con siete, Guanajuato, seis, Tamaulipas, cinco y Estado de México , cuatro, e igualmente están con algún registro de uno o dos asesinatos Morelos, Puebla, Sonora, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y Quintana Roo, lo que indica que desde Veracruz se engaña al Presidente, puesto que el martes ocurrieron dos asesinatos, uno en Misantla de un varón baleado frente a su domicilio y otro en Río Blanco donde fue ejecutada a puñaladas una mujer de 80 años, además de 4 ataques a balazos que mantienen al mismo número de agredidos entre la vida y la muerte. Y la pregunta es obligada: ¿o el Gobierno de Veracruz oculta cifras de violencia al Presidente, o el propio Presidente las oculta a la sociedad?. Vaya caso. OPINA carjesus30@hotmail.com

