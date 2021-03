Marco Antonio Aguirre R. – El tren volador de Cuitláhuac que nunca aterrizó

POR SI ACASO…

*Ante subejercicio detectado, Cuitla salda ISR

*Dinero sería utilizado a discreción en comicios

ES CURIOSO que en pleno proceso electoral que tendrá su parte más importante el 6 de Junio, el Gobierno del Estado acceda a pagar al Servicio de Administración Tributaria 11 mil millones de pesos por concepto de adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a instancias como la Universidad Veracruzana, con 11 mil 639 millones 835 mil 403 pesos; la Secretaría de Educación de Veracruz con 7 mil 75 millones 994 mil 89 pesos; la Fiscalía General del Estado 345 millones 875 mil 462 pesos y el IPAX con 308 millones 420 mil 126 pesos. Son deudas añejas, y el “buenazo” del Cuitláhuac García Jiménez, quien se ostenta como Gobernador del Estado dice que “tuvimos que tomar una decisión porque vienen años importantes y ya no queremos que nos sigan quitando recursos”. Nada más falso que eso, y tan quimérico es el dicho que el adeudo ha ido creciendo porque nadie le ha estado quitando nada, y por ello expertos tienen otros datos: como el subejercicio ya es muy obvio en los gobiernos morenistas que suelen retornar recursos a la Federación para que AMLO lo use a discreción en sus programas sociales –para los que el dinero oficial ya no alcanza-, tuvieron que idear los pagos de impuestos pendientes que para el caso es lo mismo, ya que ingresan a hacienda y nadie sabe en que se utilizan, sin embargo, bien pueden destinarse a programas sociales y asunto concluido; es un dinero limpiecito que el Presidente puede usar a discreción, y Gobernadores como García Jiménez quedan bien con los titulares de las instancias “rescatadas” pero, sobre todo con el titular del Ejecutivo Federal, además de que ya no incurre en subejercicios como era obligado en el pasado reciente.

POR LO pronto, dice Cuitláhuac que a través de cinco pagos mensuales por 2 mil 700 millones de pesos se logrará saldar el adeudo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Sistema de Administración Tributaria correspondiente a cuatro dependencias, y lo hace cuando el Movimiento de Regeneración Nacional requiere de todo el respaldo económico para seguir comprando el voto que amenaza reducirse debido a las acciones presidenciales y en los Estados donde Gobierna Morena, donde el sino es la inseguridad, desempleo, pobreza y represión policiaca contra quienes suelen rebelarse. Porque uno se pregunta: ¿Quién se atrevería a fiscalizar los recursos que por pago de impuestos ingresen a la Secretaría de Hacienda con una Auditoria Superior de la Federación demeritada por el mismísimo Presidente y, posteriormente por el titular de la SHCP y el resto de funcionarios de alto nivel morenista, lo que obliga a suponer un plan con maña. Y como en Veracruz no se sabe en qué se gasta el dinero, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco señala que esos pagos se podrán realizar con remanentes de un préstamo simple solicitado en el mes de Diciembre, así como recursos obtenidos de la política de no corrupción, cancelación de gastos superfluos y austeridad. “Tuvimos que tomar una decisión, porque no queremos que nos sigan quitando solo de recargos más de 1 mil millones de pesos, tenemos un mecanismo con Sefiplan, las dependencias involucradas y el SAT para sanear las deudas y recibir lo que nos quitan. Nos deshacemos de los recargos anuales, al quitar recargos tenemos disponibilidad, nos llegan las participaciones presupuestales completas, de esta manera a mediano plazo podemos saldar los 11 mil millones de pesos en cinco pagos”, dice un funcionario que simula la realidad que se esconde atrás de la buena fe de un régimen que, por otra parte, no ha hecho nada por el estado y los Gobernados.

PORQUE A decir verdad, en Veracruz sigue la escases de medicamentos para niños –y adultos con cáncer-, y que decir de retrovirales para contener el VIH/Sida, por solo citar algunos males. Porque una cosa es lo que dice el Gobernador tratando de encubrir al Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y otra la realidad que vive el Estado en materia de salud donde las necesidades, si bien son ancestrales, se han acrecentado en este fallido sexenio donde el ahorro está por encima del interés de la sociedad y de sus necesidades más sentidas. Y no es invento; lo dice la presidenta de la asociación civil Lepach, Elia María Beltrán Coronel cuando sostiene que las peticiones de ayuda de pacientes con cáncer se han incrementado durante la pandemia generada por el Covid19. Por ello, ante la indolencia del Gobierno solicitan el apoyo para la donación de productos como pañales, leche y suplementos alimenticios, y en ese tenor realizan colectas y caravanas para ablandar el corazón de la sociedad para que coadyuve con la donación de esos insumos, aun cuando compete al Gobierno hacerlo. La organización recolecta pañales de niño tamaño extra grande, de adulto estilo sábana; botes de leche en polvo, preferentemente Nido, puede ser Nido normal o deslactosada, así como suplementos alimenticios para niño y adulto como Glucerna”. Y esa colecta la mantendrán durante todo el mes de marzo en la agencia SEAT ubicada en Lázaro Cárdenas y en colaboración con Peinado Exprés que tiene sucursales en Xalapa y Coatepec. Sin duda, un llamado que debería ser atendido por toda la sociedad ante la indiferencia de un gobierno para quien pareciera no existir la pobreza y necesidad de los que menos tienen, sobre todo los niños que son quienes más conflictos enfrentan con la enfermedad.

PERO EL Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez prefiere pagar impuestos rezagados que cubrir las necesidades de los enfermos, trasladando la responsabilidad a una sociedad ya de por si golpeada por crisis económica producto de un CoVid19 mal atendido y combatido, a sabiendas que al pagar 11 mil millones de pesos de ISR está coadyuvando a la compra de votos vía programas sociales y otras artimañas para que MoReNa refrende el triunfo del 2018, cada vez más menguando por las malas acciones del Presidente en torno al sector privado, al que no respalda pese a que muchas empresas, industrias y prestadores de servicio se han visto precisadas a cerrar y, con ello, acrecentar la desocupación que solo en Enero de este año afecta a 883 mil 825 personas quienes perdieran o tuvieron que dejar su empleo en medio de las nuevas medidas de confinamiento que se impusieron en algunos Estados para frenar los contagios del CoVid19. EN ESE sentido, la población ocupada o con empleo pasó de 52.84 a 51.95 millones de personas de diciembre de 2020 a enero de 2021, y Veracruz no escapa a ese conflicto que ha actuado los niveles de inseguridad, entre otros robos, asaltos, secuestros y jóvenes que son captados por la delincuencia, mientras Cuitláhuac sigue entregando el dinero a AMLO, ahora mediante el pago de impuestos como el ISR que bien podrían ser condonados atendiendo a las enormes necesidades de la Entidad y comenzar de cero. En fin, la 4T inventa cada día nuevas formas de enviar dinero a la Federación, ya sea mediante subejercicio o ahora en el simulado pago de impuestos. OPINA carjesus30@hotmail.com

