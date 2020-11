Marco Antonio Aguirre R. – En la SCT Veracruz, quieren quedarse con todo el pastel

POR SI ACASO…

*Pero AMLO excusa a Cuitláhuac y este a Eric Cisneros

*En Veracruz las féminas no protestan; asumen su suerte

EL DIA que un comando armado secuestró y ejecutó a la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín al salir de su domicilio –el miércoles por la mañana-, hubo otros cuatro asesinatos de mujeres en diferentes partes de la Entidad y una lesionada de bala que lucha por su vida, lo que confirma que Veracruz es el Estado más peligrosos para las féminas, tal como lo definen las cifras de feminicidios y homicidios dolosos que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en tanto el disco rayado del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez insiste en que este crimen no quedara impune (como han quedado el 99.9 por ciento de los ocurridos durante su administración), y para colmo jura que después de lo ocurrido “se acabó la impunidad”, mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en aras de justificarlo (pues no es poca monta los subejercicios en que incurre el Estado que le permiten usar a discreción recursos del presupuesto local en sus programas sociales clientelares), tras lamentar el crimen de la alcaldesa de Jamapa se concretó a decir que “se está investigando” para enseguida insistir en un tema por demás trillado y chocante, como si a alguien le importara que, “en el caso de Veracruz, mis paisanos ahora cuentan con un Gobernador honesto, Cuitláhuac García; hacía mucho tiempo que esto no pasaba en Veracruz, no estoy diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda que es gente honesta y eso es muy importante, porque siempre se ha padecido de gobernadores mediocres (¿?) y ladrones, entonces si es un cambio importante”, lo que pone en evidencia que el Presidente juega con la inteligencia de los veracruzanos y hasta se pitorrea valiéndole la desgracia ajena, que como decía José de Espronceda en su Canto a Teresa: “Truéquese en risa mi dolor profundo…Que haya un cadáver más ¿qué importa al mundo?”.

LO PEOR es cuando el Gobernador García Jiménez, sintiéndose protegido por el Ejecutivo Federal, salió a dar una conferencia de prensa acompañado del Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos -a quien la difunta alcaldesa responsabilizó de haberla dejado sin policías y, por ende, sin guardias que la protegieran-, y defendiendo al nefasto funcionario que ha sido denunciado por otros tantos munícipes de agresiones, culpó a la propia Florisel Ríos Delfín de haber sido ella quien provocó quedarse sin policías –en un acto pusilánime puesto que la ejecutada ya no puede defenderse-, e ignorando que previo a su ejecución la, ahora, desaparecida aseguró sentirse sin protección pues su policía fue desarmada por instrucciones de Cisneros Burgos a quien calificó de irrespetuoso para su persona, incluso por ser mujer. Pero García Jiménez, exagerando los gestos y el movimiento de las manos para parecerse aún más a AMLO, busco exhibir a la misma alcaldesa, ya que, según dijo, no apoyó la instalación de la policía Estatal en la zona y nunca regularizó a sus elementos e, incluso, llegó a solicitar que se retirara la Guardia Nacional. Y como echar culpas es siempre la justificación de la administración morenista -ante sus yerros y fracasos-, Cuitláhuac trató de explicar que desde el pasado Gobierno se decidió retirar a la Policía Estatal de Jamapa, pues Florisel Ríos –vaya caradura de gobernante- no quiso pagar por la renta del inmueble donde se quedaría la corporación. Así también, insistió, desde hace dos años los policías municipales no tenían permisos para portar armas y las usaban ilegalmente, y aunque se le exhortó a la edil a regularizarlos, apenas en fechas recientes fueron enviados a capacitarse. Detalló que de 15 policías que tenía Jamapa, sólo 9 fueron enviados al Centro de Estudios e Investigación y Seguridad. De estos, 5 no pasaron los exámenes además de que habrían incurrido en omisiones ante homicidios en la zona, por lo que tampoco podían armarse a los elementos municipales ya que eran investigados. Pero todo eso apenas se sabe tras el artero crimen de la presidenta municipal.

PERO VAYAMOS por parte. El día de la ejecución de Florisel, en San Rafael una mujer identificada como Guillermina «N», fue ejecutada por sujetos armados que se desplazaban a bordo de dos motocicletas cuando se encontraba en una tienda ubicada en la Calle Justo Sierra de la colonia la Jungla. La agresión se registró alrededor de las 7 de la noche, y de acuerdo a la versión oficial, los sujetos descendieron de las unidades y se introdujeron al negocio para abrir fuego en contra de la mujer de 50 años que recibió dos impactos de bala mortales por necesidad. Y mientras tanto, en el Sur del Estado se registró otra agresión armada en contra de los ocupantes de un vehículo Jetta color blanco cuando llegaron a cargar combustible en la gasolinera Las Matas de Cosoleacaque, a un costado de la carretera Minatitlán-Coatzacoalcos. Los ejecutados fueron Héctor Miguel Rivera Rodríguez, alias «El Chino Ordaz» y una joven de nombre Ofelia Anahí. Se desconocen los motivos de la agresión y la identidad de los agresores. En Tuxpan un sujeto asesinó a puñaladas a su esposa en la comunidad de Francisco I. Madero. Los hechos ocurrieron en un domicilio particular sin que se lograra detener al agresor. El homicidio ocurrió tras una discusión, y finalmente en José Azueta, en el parque principal de la comunidad Cujulipana fueron dejados los cuerpos de una mujer y un hombre ejecutados y torturados previamente, mientras que en Rio Blanco, cuando salía de su local junto con su esposo, en una de las avenidas principales del municipio, una mujer resultó gravemente herida y su conyugue asesinado. La pareja había acudido a cerrar su negocio de ropa ubicado en la avenida Camino Nacional, y de acuerdo a trabajadores, Iván Eliseo Montiel Palma, de 49 años recibió dos impactos en la cabeza y su esposa María “N” uno en el abdomen que la mantiene entre la vida y la muerte.

LO LLAMA que poderosamente la atención es que, ante cinco crímenes de mujeres en el Estado en un solo día, entre estas la alcaldesa de Xalapa y una lesionada, las mujeres no levantan la voz ni en el Congreso del Estado ni en ninguna otra parte instancia, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, y solo la diputada perredista, Kristel Hernández Topete fue de las pocas integrantes de la legislatura actual que exigió al Gobierno del Estado: «La sociedad Veracruzana está cansada de tanta violencia e impunidad, requerimos de acciones contundentes para combatir el crimen», pero las demás diputadas –de todos los partidos- callaron, dijera AMLO, como momias. July Sheridan, ex candidata al Gobierno del Estado fue otra que levantó la voz tras el atentado, y en sus redes escribió: “Hoy asesinan a la Alcaldesa de Jamapa. Se llamaba Florisel Ríos Delfín y hasta ahorita no hay ni un solo pronunciamiento de las mujeres que ocupan cargos públicos en el Estado de Veracruz; muchos medios de información callan y muchas periodistas también, esto es un feminicidio y las mujeres callan, las mujeres de morena callan y todas las que trabajan para morena en el Estado de Veracruz callan, pues puede más una quincena y un puesto público que la dignidad. Cómo me dueles Veracruz, cómo me dueles México. Descanse en Paz, Dios la tenga en su Gloria”. Así las cosas en el género femenino que a diferencia de otros Estados, marchan y hasta se violentan para exigir justicia…OPINA carjesus30@hotmail.com

