Marco Antonio Aguirre R. – Homicidios aumentan, porque hay bandas en disputa: AMLO

Cuando Ayotzinapa es la moda, y tirios y troyanos pelean por saber quién o quiénes tienen la razón y las cárceles comienzan a llenarse de nuevos inquilinos, cómo estuve resguardado caí 10 días en mi reposet viendo tele, de todo y sin medida, desde el torneo de tenis de Cincinnati, que ganó un Croata contra todos los pronósticos, y el humillante 7-0 al Cruz Azul que generó memes y más memes, recordé un viaje de regreso de la autopista Orizaba-Esperanza, en las cumbres de Maltrata, cuando llegaba del paradisiaco San Miguel de Allende. Sucede que las cámaras empresariales de la región Córdoba-Orizaba, desde hace años, más el presidente del CCE (Consejo Coordinador Empresarial), Luis Cruz Montesinos, han peleado porque en la zona cuando bajas la montaña, en temporada de lluvias o de invierno, aquello se convierte en un peligro total. La neblina espesa no deja ver más allá de tus narices, y con lo que cobran estos tranzas de Capufe, era para que la tuvieran iluminada y con reflectores al piso toda, desde arriba hasta Mendoza, cuando se baja. Pero les vale, y cada año en temporadas de invierno hay accidentes que cuestan vidas. Es cierto que ya se rindieron con Capufe, aquí han llegado desde gobernadores, senadores, diputados, y el nuevo rock star, el Checo Sergio Gutiérrez luna, y por más intentos que hacen de que la caseta de Fortín la amplíen a 12 cobros por lado, no han movido ni una pluma. Ni hablar, ya la pagarán con Dios, y en otra vida.

NO LE RUEGUEN A DANTE

Viri Ríos, columnista del diario Milenio, hoy nos despierta con una columna llamada ‘Dejen de rogarle a Dante’. Y explica que el exgobernador interino del cuatrienio veracruzano, el cordobés alvaradeño, aquel que un día creó un partido y que ha vivido de él desde esa fecha, ahora llamado Movimiento Ciudadano (MC), ha sorprendido porque ha ganado un par de gubernaturas y unas alcaldías y diputaciones y senadurías, entre ellas la alcaldía del famoso Luis Donaldo Colosio Riojas, en Monterrey, porque el otro, el nene maravilla de gobernador de Nuevo León, Samuel García, terminó como un petardo de a peso y lo ahogó la falta de agua en las presas y el pobre anduvo mendingando agua por todos lados y le imploraba a la virgen de Nuevo León que lloviera, y no le llovió al saladino. Dante ha dicho a propios y extraños, y hasta a su lugarteniente, Sergio Gil Rullán en Veracruz, que con el PRI no quiere nada, ni con el PAN. Vamos, que prefiere ir solo, aunque solo tenga un porcentaje mínimo que no incline la balanza. Ya le han dicho muchos picudos de la política, que haga alianza, pero no quiere, ya lo conocen ustedes como es de terco. En México no lo necesitan, la elección del Edomex está condenada a perderse (aunque algunos panistas piensan en Fox para candidato a gobernador), lo necesitan en Veracruz, para poder vencer a Morena, pero allí tampoco se ve que quiera. Difícil de entender. Difícil de explicar. Viridiana le escribe: “Una semana y la otra también, el PRI-PAN-PRD se ha dado a la tarea de rogarle a Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano (MC), que se una a su coalición. Los ruegos vienen en distintas formas. Algunas veces disfrazados de amenazas como el “se unen o paguen las consecuencias” de X. González. Otras veces de ultimátum como “la última llamada para ser parte del México democrático” de Fox. Y otras más, como insultos, como el “esquirol” propinado por Zambrano. A la alianza le tengo malas noticias: Dante no va a aliarse por más que le rueguen. Al PRI-PAN-PRD un consejo: dejen de rogarle a Dante y comiencen a hacer su trabajo. Saquen al PRI de su coalición, dejen morir al PRD y pongan al frente a sus buenas candidatas: Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez y Maru Campos. Su futuro no está con el PRI, está en ser una alternativa”.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – De la Rosario al Murillo Karam