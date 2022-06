Marco Antonio Aguirre R. – La alianza entre Marlon Ramírez y Eric Cisneros

TRAS LA VERDAD

AMLO se regocija con la extradición del exgobernador Cesar Duarte, cuya detención se logró en los EUA ¿Y la extradición de Ovidio Guzmán? La doble moral con la que se maneja el presidente de la República es de oprobio.

Ante la ineficiencia de su gobierno, sin aludir a ello, festeja actos jurídicos que no fueron ejecutados en su gobierno, como fue la detención y extradición de Cesar Duarte. Como contraprestación, López Obrador, ordena la libertad de Ovidio Guzmán, presunto responsable que reclama la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Así se atreve a exigir la hermandad y colaboración entre los gobiernos de América, ahora que se celebra la Cumbre de las Américas en California.

La política pública y personal de Andrés Manuel López, es la de dividir, confrontar, generar odio entre las naciones y entre las personas, de ahí la incongruencia entre sus palabras y los hechos de su diario acontecer.

Como candidato nunca se cansó de difamar a sus oponentes, calumniarlos, vituperarlos, mentir; como gobernante continúa con la misma actitud, ahora con mayor virulencia al utilizar permanentemente los recursos del Estado ¡Sigue mintiendo!

Como “plañidera” se queja constantemente de todo aquello que no puede resolver e inculpa a otros de su declarada ineptitud. Frente a su evidente contubernio con la delincuencia organizada, justificadamente es criticado desde el extranjero. Otros hacen mofa del presidente López, como lo hiciera el comediante Jimmy Kimmel, frente a la “pantalla chica”, quien se buró de AMLO, dado que a él le tocaba llevar el “guacamole” en la Cumbre, dijo el comediante. Esa es la importancia y respeto que le dan al primer mandatario. Se lo ha ganado a pulso.

AMLO insiste a distancia en hacer presencia en la Cumbre de las Américas. Continúa con la insistencia de no discriminar a nadie, de la hermandad, de la colaboración, sobre todo de la no exclusión de países; sigue molesto porque no invitaron a los tiranos y déspotas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, gobernantes que desprecian el sistema democrático. No va a la Cumbre, pero le sirve de entretenimiento.

Después de que parecía muerto el tema del avión presidencial, olvidando los engaños y fraudes cometidos para su venta, ahora resulta que el presidente argentino, dijo AMLO, se muestra interesado en comprar el avión que se rifó y no se rifó. López llegó al extremo de aseverar que había un comprador interesado que había hecho un depósito millonario en dólares para asegurar la adquisición. Jamás dio nombres y el interesado desapareció, así como los millones de dólares supuestamente depositados.

No cabe duda que el presidente López no tiene nada qué hacer. También adquiere la personalidad de vendedor de “cachitos” de la Lotería Nacional,

promotor para que el pueblo compre. No le hicieron caso con lo del avión, pero utiliza la promoción de la confiscación de bienes de los delincuentes como premios de la lotería. Inconcebible que un presidente se rebaje a vendedor cuando su responsabilidad es otra, su ignorancia en el arte de la gobernanza es tanta que solo le falta hacerla de “bolero”, siempre trae sucios sus zapatos.

Después de casi 4 años de “investigaciones” vuelve al asunto de los 43 “desaparecidos” (asesinados) de Ayotzinapa, cuando es competencia de las fiscalías y del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo no tiene competencia legal en el asunto. Pero, como el tema es de naturaleza política y no penal, insiste en que el asunto no está olvidado. Niega que la “investigación esté estancada”. Tan estancado está el asunto que huele a “putrefacción”. No quiere enemistarse con los responsables del “movimiento político”, dado que en la semana hicieron presencia en el Estado de Guerrero. No quiere problemas con aquellos a quienes ofreció resolver el asunto que está resuelto desde que tomó posesión de la Presidencia de la República.

AMLO quiere estar en todo, menos en el cumplimiento de su responsabilidad. Siempre buscando con quién tener pelea para lograr mediatizar su presencia. En la mañanera de ayer expresó que: “Una señora que es periodista, muy apegada al gobierno de Estados Unidos, Dolia Estévez, decía que nunca se había visto que públicamente un Presidente le contestara a senadores, siempre era por nota diplomática. Si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática, no, vamos a ventilarlo, si tienen prueba, que las presenten”. Luego aseguró tener pruebas en contra de los congresistas Ted Cruz y Marco Rubio, de haber recibido dinero, por parte de grupos en favor de las armas en los EUA. Vaya circo ridículo y mediático de AMLO.

El presidente López no escapara a la presunción de su culpabilidad de estar relacionado e involucrado con la delincuencia organizada, allende las fronteras.

Triste y ridículo papel el de AMLO en su calidad de Presidente de la República Mexicana.

