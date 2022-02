Marco Antonio Aguirre R. – Las observaciones de la ASF a la refinería de Dos Bocas incluyen a la empresa Huerta Madre, del compadre de Rocío Nahle, Arturo Quintanilla

POR SI ACASO…

*Daño al erario público en 2020 por 49 mil 765 millones

*Aparecen mantas con leyendas alusivas: AMLO vete ya

¡OTRA VEZ! ahora en víspera de la consulta para la revocación de mandato -que será el domingo 10 de Abril-, la Auditoria Superior de la Federación le pega en la línea de flotación al barco de la Cuarta Transformación, evidenciando lo que ya es secreto a voces: que no todo es transparente en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; que alrededor del 21 por ciento de los contratos plasmados en el sistema CompraNet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público carecen de información, además de que 78.8 por ciento de las contrataciones totales registradas fueron adjudicaciones directas; que la mayoría de las obras se entregan por designación directa; que los costos del Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucia y la Refinería de Dos Bocas se incrementaron de manera exponencial, además de que existen lados oscuros que deben aclararse, ya que en la Cuenta Pública de 2020, la ASF (Entidad Fiscalizadora Superior de México cuya función principal es llevar a cabo la fiscalización superior de la Cuenta Pública en su carácter de órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados), detectó un posible daño al erario público por 63 mil 010 millones de pesos, de los cuales 49 mil 765 millones fueron detectados durante la tercera entrega de ese ejercicio. Detalla el organismo que del último informe se desprende que, de las 866 auditorías practicadas en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2020, un gran número de posibles irregularidades se concentra en el rubro de desarrollo económico, con 11 mil 848 millones de pesos, siendo el sector de Agricultura y Desarrollo Rural, con 8 mil 920 millones de pesos, donde más irregularidades se detectaron. Además, se encontraron posibles daños que ascienden a 1 mil 674 millones de pesos de las empresas productivas del Estado, mientras que el rubro de Desarrollo Social se determinó un posible daño al erario por 6 mil 916 millones de pesos, donde el sector Salud registra determinaciones por 2 mil 728 millones de pesos, así como Bienestar por 1 mil 116 millones de pesos y Educación por 1 mil 086 millones de pesos.

POR SUPUESTO, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se siente la reencarnación de la Purísima Concepción, se le fue a la yugular a los integrantes de la Auditoria Superior de la Federación, argumentando que esa instancia no fue creada para combatir la corrupción, sino que fue uno de esos organismos gestados en el periodo neoliberal con el “propósito de engañar y de facilitar la privatización de los bienes de la nación”, y es parte del esquema anticorrupción de sexenios pasados que en realidad no tuvo el objetivo de combatirla”. Molesto por los resultados que arroja una instancia que se ha significado por la verdad, refiere que “los corruptos del periodo neoliberal o neoporfirista, para simular de que se combatía la corrupción y de que había transparencia, crearon una serie de organismos con este propósito de engañar, y crearon organismos autónomos para facilitar la privatización de los bienes del pueblo y de la nación”, y reprochó que “parte de ese esquema fue la creación de esos organismos anticorrupción como el Instituto de la Transparencia y muchos más, incluso, hasta la misma Auditoría Superior de la Federación que siempre saca sus informes sobre irregularidades, pero yo preguntaría, desde que existe, ¿cuántos funcionarios han sido castigados?”. Y es que según AMLO, la estrategia institucional implementada por los funcionarios anteriores no tenía eficacia, pues la corrupción no estaba constituida como un delito grave. “A los delincuentes tuvieron que encuadrarles sus actos ilegales como lavado de dinero que sí era delito grave, pero en la Constitución no existía como delito grave la corrupción”.

SEA COMO fuere, la ASF reportó severas irregularidades en la Cuenta Pública 2020, por un monto superior a los 48 mil millones de pesos, anomalías que fueron detectadas en los gastos de Estados y municipios, en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, en la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el sector salud, el Banco Bienestar, la Comisión Federal de Electricidad y en programas sociales de la 4T (donde bienestar sigue trabajando con muertos), entre otros, aunque, en total, los tres informes de la cuenta pública 2020 suman 60 mil millones de pesos en gastos “por recuperar o aclarar”: 461.6 millones en la primera entrega, 12 mil 253 millones en la segunda y 48 mil 114 millones 900 mil pesos en la tercera entrega. Ante la magnitud de lo encontrado que, por supuesto, el Presidente no acepta porque cree que su reino está integrado por Ángeles, Arcángeles, Querubines y las 42 vírgenes, todos ellos inmaculados, indicó, sin embargo, que “se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la Auditoria se encontraron en la Cuenta Pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar”.

QUIZA LO que más duele al Presidente, es que a poco menos de dos meses de la histórica revocación de mandando que promovió para enaltecer su ego, le siga lloviendo en su milpita, luego de la exhibida a su hijo José Ramón López Beltrán por habitar en una mega mansión en Houston, echando por la cesta de la basura las enseñanzas del padre en materia de austeridad –por no decir otra cosa-, lo que ha provocado condena no solo de políticos y organismos nacionales sino internacionales, donde AMLO ha quedado como el gran tramoyista. Y si bien se mantendrá al frente de la Presidencia de la Republica por lo que resta de su mandato, o al menos eso esperamos y no salga con que lo ampliará dos o cuatro años más para consolidar su transformación, lo cierto es que su gestión ya fue manchada o tiznada por la realidad, pues mientras recomienda al pueblo p…obre vivir con un par de zapatos y tres mudas, y comer alimentos preparados en casa, la mayoría con las cuatro vitaminas T: tacos, tortas, tostadas y tamales, por la otra sus hijos ponen la nota mala evidenciado que no toman en cuenta su ocurrencias.

POR LO pronto, este lunes aparecieron en diferentes partes del Estado lonas con leyendas en las que exige al Presidente que ya se vaya, y que deje la simulación puesto que nadie se cree sus llamados a los abrazos y no balazos, ni siquiera las lágrimas de cocodrilo que suele externar cuando las cosas se le salen de control. En Xalapa aparecieron varias lonas, lo mismo que en Poza Rica y en municipios gobernados por MoReNa, lo que evidencia que la revocación de mandato comienza a calentarse, más aun con resultados como los de la Auditoria Superior de la Federación que evidencian que el combate a la corrupción y la austeridad no dejan de ser una farsa para mantener entretenido al pueblo bueno. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

