Marco Antonio Aguirre R. – Monreal no le hace caso a Eric Cisneros ni a Cuitláhuac

Se fue noviembre y llega diciembre, que también me gustó pa’ que te vayas, diría la canción de la Tariacuri. Tiempos tempestuosos, donde los escenarios políticos se han vuelto un ring de lucha libre, desde el altiplano AMLO riñe con la revista Proceso y la periodista Carmen Aristegui, por unos chocolates bombones de los cachorros herederos. En Veracruz no cantan mal las rancheras, aquí no hay riñas, aquí hay detenciones, como la que ocurrió contra el candidato al PAN estatal, Tito tito capotito, o sea, Tito Delfín Cano, al que no necesitaron aplicarle la Ley de Herodes, esa que condena el senador Monreal, llamada ‘Ultrajes a la autoridad’, Ay nanita. Con esa aplicación de la ley nadie se salva, y hay varios perseguidos políticos que duermen en cárceles veracruzanas. La senadora con licencia, Indira, que no es Gandhi, es Rosales San Román, llegó a esta ciudad, Orizaba, que es bendecida por Dios y cuidada por sus pobladores y autoridades, hasta hacerla el mejor Pueblo Mágico de México. Indira llegó y se reunió con algunos panistas, entre ellas Maricarmen Escudero, diputada e hija de un exalcalde orizabeño. Arrastra el PAN una división interna como pocas veces se ha visto. Por un lado, el Chapito Guzmán y Julen Rementeria, a quien este lado acusa de traidor y entreguista, y por el otro el equipo de Tito Delfín y la senadora, con el apoyo de los Yunes Márquez. Los hunos contra los hotros, por parafrasear a Unamuno, riñen de a deveras. Alcanzar la presidencia estatal es un paso para agenciarse la candidatura a la gubernatura de Veracruz que, si no la llevan en Alianza con PRI/PRD y MC, van a morder el polvo.

Hay una fuerte versión de un rumor que llega desde el altiplano. Que la dirigencia estatal, del tal Marko Cortés, valora posponer esta elección interna y nombrar un delegado, como se hacía en la antigüedad, cuando tirios y troyanos no se ponían de acuerdo. Paréntesis. Wikipedia: (Tirios y troyanos es un tópico literario que se refiere a dos enemigos o adversarios irreconciliables. La forma más habitual de su uso es para denotar algo que es aceptado o elogiado por personas o grupos de ideas muy diferentes. En Don Quijote de la Mancha, Cervantes usa la expresión «Callaron todos, tirios y troyanos» al inicio del capítulo XXVI de la segunda parte de la obra, en clara alusión al inicio del libro II de la Eneida. En los primeros libros de la Eneida el relato se desarrolla en torno a la llegada de los troyanos dirigidos por Eneas, que habían escapado del saqueo de Troya, a Cartago, donde reinaba Dido, que los recibe de forma hospitalaria).

Cierta vez, el viejo zorro presidente, Adolfo Ruiz Cortines, llegó a un poblado de Veracruz y dos grupos antagónicos peleaban por la candidatura de una pequeña presidencia municipal. El viejo los vio y les dijo tajante: “Enviaré uno desde México, porque aquí no se ponen de acuerdo y allá, desde arribita, se ven mejor las cosas”. Así puede ocurrir ahora, que el PAN nacional envié a un delegado interino como representante, mientras se calman las aguas de las acusaciones de traiciones y de gachos. Y así, con esa noticia, la senadora Indira Rosales San Román, podrá regresar a su escaño del senado, donde su suplente, una mujer, chaqueteó y se fue con Morena en un acto sin igual de traición, para parafrasear al gran Julio César, que llegó a decir: “Amo la traición, pero odio al traidor”.

