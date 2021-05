Marco Antonio Aguirre R. – Morena pierde simpatías en Veracruz

Su experiencia y capacidad, lo hacen la mejor opción

La ciudad capital, con mayores índices de pobreza a nivel nacional

“Vamos por la mayor inversión en obra pública”

Por Miguel Ángel Cristiani González

Escuchando a Ricardo Ahued Bardahuil el candidato de MORENA a la presidencia municipal, sobre los problemas que viven y enfrentan los atenienses veracruzanos, así como la visión y estrategias que tiene para abordar cada uno de los temas que le fueron planteados en el desayuno con los miembros de la Asociación de Comunicadores Veracruzanos que preside Pepe Valencia, es que podemos confirmar, lo que han señalado ya muchos observadores políticos, que su experiencia y capacidad le permiten ser la mejor opción para encabezas los esfuerzos y trabajos que se tienen que hacer, pero ya, para lograr activar los niveles de vida de todos los xalapeños.

Se nota su deseo de servir a los xalapeños, con transparencia y honestidad, explica casi como si fuera un maestro -de la política- con peras y manzanas, va enumerando los problemas que ahora en su campaña política le van haciendo los vecinos de todas las colonias de la capital veracruzana y la forma en que habrá de enfrentarlos.

De entrada, Ricardo Ahued expone que Xalapa -la capital del estado- se encuentra entre las ciudades del país con mayores índices de pobreza de toda la república, y esto se deriva de que es una de las mayores receptoras de población migrante, de municipios que la circundan, que hacen crecer la demanda de servicios en asentamientos, que no hay un proyecto o un programa de urbanización adecuado y que impacta en las finanzas municipales, en la presión social que tiene que ver con solventar la ampliación de la red eléctrica, de agua potable, de solventarlos para que la gente tenga una vida más certera, en cuanto a sus servicios, a su trabajo, a su movilidad, a tener actividades como son educación y tener incluso una vida más sana y con seguridad.

Ricardo Ahued reitera: Vamos por un Xalapa que sea un parteaguas con las inversiones más importantes en la historia, porque hay una razón por la que hemos dejado de invertir esos recursos tal vez, vamos a otros estados y vemos por ejemplo en Puebla con grandes temas de vialidad, si seguimos a Querétaro y al Estado de México, vemos inversiones muy fuertes, que si se dan cuenta, no han sido hechas por presidentes municipales, con el recurso asignado, fueron obras que fueron ejecutadas por los proyectos federales etiquetados, en su momento, con planeación y esa planeación se hace en coordinación con los gobiernos locales, estatales y federales para la aprobación de los mismos.

Creo que tenemos que dar pasos muy importantes, para resolver temas que son, pareciera que son sencillos, de gran calado, para la mejora de vida diaria, imagínense ustedes que hagamos un eje vial que vaya desde Chedraui Caram hasta Casa Blanca que son colonias densamente pobladas, en donde en la actualidad es una pesadilla circular y es tan sencillo, como hacer una avenida de seis carriles, con toda la modernidad, que salga del Castillo a la carretera federal y hacer proyectos, que mitiguen y den calidad a la circulación y que le den una nueva forma de vida que merece la ciudad.

Más allá de un programa de imagen urbana, es un programa de socializar, donde más que las diferencias de una ciudad capital del estado, muy politizada, por cierto, tenemos el municipio, tenemos el Congreso, que en cada esquina, tenemos una propuesta de un líder de colonia, que tenemos y que esa pluralidad polariza, y luego no nos ponemos de acuerdo.

¡Quiero un gobierno que se acerque a la gente, quiero un gobierno que socialice, quiero un gobierno que informe, quiero un gobierno que no busque pleitos, quiero un gobierno que asociemos con todas las fuerzas y todos los criterios, desde el aparato productivo, gubernamental, para tener acceso, con una gran relación, política y madura, para que tengamos un beneficio colectivo, más allá de injerencias, que podemos lograr.!

Porque aquí caben todos, cabe el obrero, el empresario, cabe el académico, cabe el ambientalista, caben las mujeres que están en su lucha diaria, es lo que tiene que dar una estructura de una ciudad, que es cultural y pujante, con mucha paciencia, con mucho carácter, mucha humildad, de puertas abiertas, que todos sumen.

Yo dejé el Senado de la república, después de la invitación que me hicieron, poner mi nombre ahí, para sumarme y enriquecer el proceso interno de esta precandidatura y decirles a ustedes que con toda confianza acepté, después de pensarlo, me di cuenta que existe la posibilidad de poder cumplirles, siento que pasé una etapa de aprendizaje en la primera etapa en que fui alcalde, vengo del sector comercial, quizás a veces ustedes saben cuáles fueron mis alcances, como alcalde, diputado federal y el Senado.

No vengo a buscar la alcaldía como si fuera mi propio negocio, no vengo a buscar la alcaldía para ver a quien atropello, o si hago fuerte a mi familia, o me desacredito o me voy al infierno, después de cuatro años, me voy al monte, porque desgraciadamente al final de una administración, que tenga señalamientos.

Por eso hoy estoy aquí con ustedes, los medios de comunicación, porque es importante la crítica severa, tanto para el que gobierna como para su equipo, no podemos nosotros permitir que quien gobierna convierta a Xalapa en un botín, porque sería criminal, teniendo las colonias en este reto que les digo, que es impresionante, donde hay muchas colonias que no tienen nada, ¿por qué? No hay una gran planeación, porque hay que ponernos de acuerdo autoridades federales, estatales y municipales para que se desincorpore el ejido y hay casas en laderas que ayer se desbastaron y tenemos inundaciones de colonias, por las inversiones importantísimas que se tienen que hacer.

Por eso voy a buscar una relación muy prudente, muy seria, de respeto mutuo, porque es muy importante que se logre ya una relación entre el gobierno de la república, el gobierno del estado y los congresos local y federal, porque si no esto, de nada va a servir, si nos aislamos y no tenemos la capacidad política de que cada quien sea responsable de sus actos y actividades, para las grandes obras de trascendencia, que ya nos tocan.

