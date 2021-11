Marco Antonio Aguirre R. – Ricardo Monreal fustiga el delito de “ultrajes a la autoridad” en Veracruz

Místicos y Terrenales

* Pide a la CNDH que intervenga para que se elimine

* Morena le gana Veracruz al PAN… en propaganda

Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Ricardo Monreal Ávila es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la república, y por lo mismo también es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta del Congreso de la Unión.

¿Y qué con esto?.

Pues que es uno de los grandes místicos de Morena a nivel nacional.

Y desde ese rango fustiga a los poderes en Veracruz, obviamente comenzando por el gobernador Cuitláhuac García, por el delito “de moda” (como lo define) de ultrajes a la autoridad, que se ha aplicado como arma política y de abuso de poder policial.

Por el exceso que esto significa es que hace “un llamado atento” al poder judicial de Veracruz y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se elimine y se detengan los abusos que se cometen a su amparo.

Siendo del mismo partido llama poderosamente la atención que Ricardo Monreal fustigue la aplicación este delito.

Su pronunciamiento lo hizo a través de una video columna que se difunde en el canal de youtube de Milenio Televisión, llamada con el sugestivo nombre de “Antilogía”, que significa “contradicción entre dos textos o expresiones”.

Para este caso el término esta muy bien aplicado, porque el delito de “ultrajes a la autoridad” es supuestamente para aplicación de la justicia, pero en si mismo representa una violación a los derechos humanos de las personas y da pie a los abusos de autoridad.

Vaya, Ricardo Monreal en su twitter “hace un llamado” “al Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que se detenga la violación a los derechos humanos de personas inocentes, acusadas del innovador delito de “ultrajes a la autoridad”, el cual implica prisión oficiosa. Desproporcionadas e injustificadas acciones”.

La primera “víctima” de este delito fue (o es, porque sigue en prisión) Rogelio Franco Castán, a quien primero intervienen presuntamente por violencia intrafamiliar y luego le achacan el delito de ultrajes a la autoridad.

Encarcelado, ya no pudo tomar posesión como diputado federal, aún cuando le correspondía.

Ricardo Monreal utiliza como ejemplo de las arbitrariedades a las que se presta este delito el caso de 6 jóvenes que fueron “privados de su libertad” por este delito y menciona que “esta demostrado que estos jóvenes estaban en una plaza comercial, los detuvieron, no opusieron resistencia y a la hora fueron acusados de que habían agredido con cuchillos a unos oficiales, a unos policías, lo que resulta totalmente falso”.

“Seis jóvenes a los que les han arruinado su vida, sin que el juez de control haga algo por su liberación a pesar de las pruebas que existen”, puntualiza en su video comentario.

El delito de “ultrajes a la autoridad” fue implementado en Veracruz a petición del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, para poder hacer detenciones de manera impune y sin orden de aprehensión de por medio, si no alegando flagrancia en el delito, al ser el de ultrajes a la autoridad, un delito que se comete la mayor parte de las veces en presencia de algún elemento con cierta autoridad policíaca o penal.

El artículo 331 del Código Penal de Veracruz establece que comete el delito de “ultrajes a la autoridad” “quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas” y la sanción es de “seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario” (así está en el Código, no establece que tipo de salario), por lo cual debería ser un delito que debería de alcanzar fianza.

Cuitláhuac García le ordenó a su alfil en la Cámara de Diputados local, Juan Javier Gómez Cazarín que se impusiese este delito, y se hizo así, aún cuando el mismo ordenamiento ya ha sido declarado inconstitucional en otros estados.

Pero como dice el mismo Monreal, se mantiene detenidos a los señalados y si no hay otra causa penal, se las acumulan a como se les ocurra.

Valga otra vez el ejemplo del caso de Rogelio Franco, a quien le han ido acumulando delitos para no dejarlo salir, a pesar de que un juez ordenó que se le debía liberar porque era “un exceso” mantenerlo preso por esta causa.

Por eso es que Ricardo Monreal puntualiza: “No podemos aceptar que se sigan fabricando culpables a través de este delito de corte… penal…, privando de su libertad a ciudadanos”

El caso del que habla Ricardo Monreal es el 270/2021, que se lleva con la carpeta de investigación UIPJDXI/F10/4673/2021.

Para cerrar su comentario expresa: “Ojalá y haya sensibilidad para que no se siga arruinando la vida de ciudadanos inocentes que son abusados por el poder público y que son gravemente lesionados en sus derechos humanos”.

Esa sensibilidad que reclama implica el derogar este delito que se presta a tantos actos arbitrarios y prepotentes.

Ojalá, como clama el mismo Monreal, que su voz, la de un gran místico de Morena, sea escuchada, ya que reclamos anteriores y de diferente tipo han sido desoídos olímpicamente.

Y, a ver si no le dicen que no tiene que andar opinando sobre Veracruz porque es de Zacatecas…

O tal vez no se lo digan, porque también Rocío Nahle es zacatecana.

MORENA LE GANA VERACRUZ AL PAN… EN PROPAGANDA

Morena la acaba de ganar al PAN el municipio de Veracruz en un acto de propaganda.

En un acto de manipulación informativa, los representantes de Ricardo Exsome y de Morena en el municipio de Veracruz hicieron parecer como que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sala Xalapa, les había dado el triunfo, al grado de que hasta le ordenó al Instituto Nacional Electoral y a su Unidad Técnica de Fiscalización que emitiera un dictamen declarando que se rebasaron los topes de gastos de campaña de Patricia Lobeira y de la coalición que la postuló.

Pero no, no fue así, el ordenamiento fue para que se cierre la revisión de los gastos de campaña y que “se emita la resolución que en Derecho corresponda”, es decir que digan si hubo o no rebase en los gastos de campaña.

Lo más extraño en este pasaje postelectoral y lo que acrecentó la percepción de que efectivamente se ordena al INE que dictamine el exceso de gastos de campaña, es que el PAN no aclaró el asunto.

Eso hizo pensar incluso en que el PAN ya se prepara para que se anule la elección y que se tenga que ir a unos comicios extraordinarios.

¿Será así?.

Pero si hay elecciones extraordinarias es probable que Patty Lobeira no pueda volver a competir.

¿Qué pasó ahí?.

Esta es opinión personal del columnista

