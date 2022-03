Marco Antonio Aguirre R. – Rocío Nahle, cada vez le brotan más casos de corrupción

TRAS LA VERDAD

En la tribuna del Senado Germán Martínez Cazares, expanista y exsimpatizante de la 4T y de AMLO, calificó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar Lelo Delarrea, cual “lambiscón y zalamero” de Andrés López Obrador.

Desde el pódium del Senado de la República, Martínez dijo: “Así no Arturo Zaldívar, lambiscones y zalameros no imparten justicia”. Le sobró razón para la categórica afirmación.

En la sesión en la que, por unanimidad de 104 votos a favor, el Senado de la República aprobó la minuta para declarar 2022 como el “Año de Ricardo Flores Magón”. A cien años de su fallecimiento, con el propósito de hacer un reconocimiento a su labor en favor de la clase trabajadora, de la patria y de la libertad de nuestro país.

El ahora senador sin partido, integrante del denominado Grupo Plural, cuestionó la actitud entreguista del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta que un político se atreve a decir lo que en esta Columna hemos repetido infinidad de ocasiones. El presidente de la SCJN se ha convertido en lacayo y bufón de AMLO, tuerce la Constitución y leyes secundarias con tal de conceder la razón a López.

Fuerte y claro el senador aseguró en tribuna: “Y que lo oiga Arturo Zaldívar, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto que dice Flores Magón… lambiscones y zalameros, esos jueces no imparten justicia, con esos jueces no estaría Flores Magón; con zalamerías hacia el presente invocando el pasado (asunto de la Guardería ABC); así no, Zaldívar, así no, Arturo Zaldívar. Flores Magón no estaría contigo, zalamero, di lo del presente y juzga el pasado conforme a la ley”. Seguramente Calderón agradeció las palabras de su antiguo compañero de partido.

Germán fue claro, se refirió a la “confesión” de Zaldivar por los hechos de la guardería de la ABC; jurídicamente el presidente de la Corte cometió delito al callar un supuesto ilícito ¿Pretende salvar su “dignidad” o respondió a la orden de AMLO? ¿Denunciar hechos después de una década? Y conste que Zaldivar se supone “perito en Derecho”. Pero, como Calderón es enemigo de AMLO, solo queda pensar que actuó zalamera y lambisconamente, por ello la alusión de Germán Martínez, entonces panista.

Luego, sin mencionar nombre alguno, seguramente aludió al presidente López Obrador. Germán Martínez afirmó: “la República no es el gobierno de una persona, sino de un Poder Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial. Flores Magón no estaría de acuerdo con el poder unipersonal, como no estuvo de acuerdo Benito Juárez en 1857. No al poder unipersonal en México de nadie, no a un poder por encima del otro, no a un presidente por encima del Poder Legislativo o del Poder Judicial” ¿Alguna duda hacia quién fue dirigido el mensaje? ¡Claro que no! Inequívocamente aludió al presidente López Obrador.

Mala semana para AMLO. Por doquier le dieron respuesta negativa a sus ocurrencias, hasta los aliados le dijeron: ¡No a sus caprichos!

En el mismo Senado de la República, el PVEM se negó a la conformación de una “comisión” que investigara los hechos de la Guardería ABC. Ricardo Monreal no logró el consenso, así que no habrá invasión de funciones. El asunto sigue en manos de la autoridad judicial y la Fiscalía bien puede iniciar oficiosamente más carpetas de investigación.

Luego el mismo Ricardo Monreal Ávila, defendió a Carlos Loret de Mola, por ejercer la libertad de investigación periodística. Otro zape a López Obrador. Tampoco defendió a la familia del presidente en relación a los “presuntos delitos” que han cometido, sobre los cuales el mismo López se ha desgarrado las vestiduras para defender a sus hijos y a su nuera la millonaria; cuando que, al inicio de su mandato dijo que ellos ya eran mayores de edad y solos se podían defender. “La lumbre le llegó a los aparejos”.

El colmo de la semana, el grupo morenista denominado “Juventudes Morena, Estado de México”, se pronunció en redes sociales en pro de la invasión del ejército ruso en Ucrania, cuando que el mismo AMLO y su gobierno han reprobado el uso de la fuerza armada. La embajada agradeció las muestras de apoyo a las juventudes morenistas.

Morenistas radicales en favor de la violencia armada. A Morena no le quedó más remedio que deslindarse del pronunciamiento de las “Juventudes Morena, Estado de México”.

Tan mal le fue en la semana a López Obrador, que la naturaleza le hizo temblar en plena mañanera. Pero la terquedad de la mediatización, de la propaganda que la llama “información”, lo hizo retomar la conferencia sin haber tomado las medidas de seguridad apropiadas para la evacuación en caso de temblores en edificios públicos. Total, uno zalamero y lambiscón y el otro mentiroso y mañoso. Políticamente una semana mala para AMLO. Él sigue ocupado en campaña para su ratificación de mandato.

Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

