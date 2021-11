Marco Antonio Aguirre R. – Tito Delfín, quiere ser la real oposición

Místicos y Terrenales

* Hace un llamado para enfrentar juntos al poder y no enfrentarse entre ellos

Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Tito Delfín Cano, uno de los contendientes a la dirigencia estatal del PAN está llevando su campaña para obtener el cargo en plan beligerante, pero no contra el otro aspirante, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, si no contra quienes están en el poder ahora y que dice, “son nuestros contrincantes reales”.

En los últimos días insiste en que “requerimos una dirigencia estatal que denuncie los errores y corrupción del gobierno del estado, del gobierno de la república, de los gobiernos municipales”.

Vaya, puntualiza, el PAN y los veracruzanos, necesitan “una dirigencia estatal que se comporte como una verdadera oposición”.

Y eso es lo que está haciendo.

Ya no arremete contra Guzmán Avilés, ahora habla de lo que debe ser el PAN en el futuro, de lo que deben hacer los panistas, si realmente quieren cambiar el estado y el país, con poder o sin poder.

Esto es un ejemplo de su nueva postura.

En uno de sus encuentros con militantes panistas menciona que el 25 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se cambia el nombre si no resuelve el desabasto de medicamentos.

Pero eso es solamente una más de sus ocurrencias, que por supuesto no está dispuesto a cumplir, como ha hecho con muchas otras cosas, refiere el aspirante a la dirigencia estatal del PAN.

Tito Delfín, encarrerado, narrA que en solo 2 semanas AMLO pasó de negar al problema, a exigir a sus subordinados que resuelvan el problema, a decir que se cambiaría el nombre si no logra solucionar esto.

“La parte relevante de esa declaración no es que se cambie o no el nombre, lo que realmente importa es que ha reconocido el problema” le dijo a su auditorio, todos panistas militantes, con derecho a voto en la próxima elección de la dirigencia estatal.

A ellos les puntualizó: “es nuestro deber vigilar que se cumpla esto y reclamar, no que se quite el nombre o que se lo cambie, si no que la población tenga un servicio de salud eficiente”.

“Eso es lo que nos toca hacer ante un gobierno que está fallando en todo; reclamar e impulsar que las cosas se hagan bien, no para beneficio nuestro, si no de todos”. “Los panistas entramos a la política en busca del bien común, que es uno de los pilares del humanismo que da figura al PAN; no llegamos aquí en busca del bien propio… y quienes tengan esa visión, mejor que se vayan a otro partido, donde eso sí funcione, donde se le rinda culto a la personalidad de un hombre, por ejemplo”, puntualizó.

En Cosamaloapan le dijo a los militantes que la petición, más allá de su voto, es una invitación para que a partir del 20 de diciembre “nos ayuden a recobrar la confianza de la ciudadanía para que se sume a este proyecto por Veracruz y por México. Tenemos que generar las condiciones para que se sumen los jóvenes y las mujeres, que se sumen todos. Tenemos que recobrar nuestra patria”, remarcó.

El llamado es porque hay un panorama difícil:

“No tengo duda de que la violencia esta peor que nunca, no tengo duda que la inflación está en su peor nivel en 20 años y tampoco tengo duda de que somos la única opción que puede vencer a Morena”.

Así pues, Tito Delfín, cambia el discurso y le pide a los panistas enfrentar juntos el actual poder, porque “lo único que nos hará prevalecer y tener éxito electoral es la unidad del PAN y no su fragmentación”.

Este llamado a enfrentar a Morena lo hace porque en los últimos años, “nuestra dirigencia se extravió, dejó a un lado la resolución de nuestros problemas y ha sido complaciente y cómplice del mal gobierno que hoy tienen una circunstancia de miseria a nuestra sociedad. Nuestros dirigentes se volvieron insolentes y sordos y sólo buscaron su beneficio personal y el de sus cercanos”.

“Hoy el beneficio que se debe buscar es el de todos, el de toda la sociedad, el bien común por el que lucha el PAN, y para eso se requiere que todos los panistas vayamos juntos a enfrentar el poder, como ya se hizo antes, cuando la lucha era por traer la democracia a México, esa misma democracia que hoy nos quieren arrebatar”, subrayó.

Y por si no se entienden bien la situación, Indira Rosales San Roman, la candidata a la secretaría general del PAN, apuntó:

“Si continuamos como vamos en 2024 no solo vamos a perder más posiciones, vamos a terminar perdiendo hasta el registro y eso no lo merecen los militantes, no lo merece el PAN, no lo merece México

Las buenas administraciones, los buenos candidatos no son suficientes, se requiere un partido fuerte”.

