Marcos Isleño no tiene denuncias por violencia de género: Marcelo Ruiz

Boca del Río, Ver. – Katya Ortiz Pérez, candidata a la alcaldía de Boca del Río por el PRI, manifestó que aceptó la propuesta para hacer campaña, pues demostrará que los jóvenes están preparados para hacer política de calidad.

La empresaria reconoció que durante los últimos años, muchos jóvenes habían dejado de levantar la mano, algunos de ellos con las bases y cuadros necesarios para encabezar candidaturas, pero en esta ocasión, es parte de su labor resaltar que los tiempos han cambiado y que el PRI se está reestructurando.

«Es una oportunidad que se me ha dado y es mi deber y obligación representarlos y darles la misma oportunidad que a mi me han dado. Las propuestas son prácticamente mías, les invito a que las conozcan, son propuestas de interés actual, de propuestas sociales que tenemos ahorita y que estamos viviendo y que creo que muchos de nosotros no alzamos la voz por alguna u otra manera», declaró.