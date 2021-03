Marea Verde y colectivo María Herrera realizan marcha en el Día Internacional de la Mujer en PR

Poza Rica de Hidalgo, Ver.- A una sola voz exigieron justicia e igualdad de género el movimiento Marea Verde en compañía del colectivo María Herrera realizaron una marcha sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, y concluyendo con un plantón frente a Palacio municipal, donde de manera respetuosa pero enérgica solicitaron la intervención del gobierno para que se haga justicia por las jovencitas y jóvenes desaparecidas, en este día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Cabe hacer mención que el movimiento Marea Verde realizó una protesta en el crucero deL bulevar Adolfo Ruiz Cortines y avenida Palmas frente al monumento a la maquinita y posteriormente se unieron a la marcha en compañía del colectivo María Herrera para exigir justicia en torno a la desaparición de jóvenes y jovencitas.

De esta manera Marea Verde y el colectivo María Herrera conmemoraron el Día Internacional de la mujer, con una marcha de protesta, donde exigían justicia respeto a los derechos de las mujeres. No sin antes en una sola voz exigir la igualdad de derechos, no más agresiones, no más humillaciones a las mujeres veracruzanas.

De igual forma este contingente de mujeres fueron resguardadas por personal de la Policía municipal, Policía Estatal y personal de Tránsito del Estado, para resguardarlas y no fuese a ocurrir algún incidente en su caminata que realizaron sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

