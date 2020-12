María León es Disco Ball y se corona en ‘¿Quién es la Máscara?’

El hijo de Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, es sin duda el más extrovertido de sus hermanos y quien también tiene muchasanécdotas que ha compartido en diferentes programas. En esta ocasión el actor reveló que en su casa tiene un ataúd y que incluso durmió una vez en él.

En el programa Miembros al aire, José Eduardo Derbez asistió como invitado fue en esta producción que el hijo de Victoria Ruffo contó que tiene en su casa un ataúd, la platica salió después de que Jorge van Rankin mencionara que en una ocasión había ido a casa del actor y que vio el objeto.

“Está loco, ¿sabes qué tiene en su cuarto? Un ataúd abierto y ahí se duerme, por Dios”, contó Jorge van Rankin.

José Eduardo Derbez comentó que en ocasiones ha hecho compras sin sentido cuando tiene unas copas de más.

“Estaba echando trago con unos cuates y les dije que siempre he querido tener un ataúd, tengo un lado gótico. Se me quedaron viendo raro, pero me dijeron: ‘pues date’”, recordó el hijo de Eugenio Derbez.

Fue entonces que el comediante decidió comprarse un ataúd y que incluso lo pidió a su medida y a sus preferencias.

“Lo mandé a hacer a mi medida, rojo por dentro, negro por fuera y plateado en las agarraderas. Me lo mandan y el primer día que llegó me cagu… (…), un día estaba con una amiga echando trago y le dije que si se veía mal que me durmiera ahí”, añadió el actor.

El hermano de Vadhir Derbez les comentó a los conductores del programa que ya se durmió en el ataúd, pero que al ser tan duro tuvo que poner varias almohadas.

“Entonces puse almohadas, lo cerré y me dormí como ocho horas. Por dentro hace que sudes mucho”, mencionó.

Cuando le preguntaron si su mamá, Victoria Ruffo, sabe que hay un ataúd en casa del actor, esto respondió.

“No, me va a marcar y me va a decir: ‘¿Qué pedo? Ya me preocupaste’”, finalizó el comediante.

Con información de MILENIO