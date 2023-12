Mariana Rodríguez Cantú se registra como precandidata de MC a la alcaldía de Monterrey

Monterrey, NL.- El analista Alfredo Jalife fue vinculado a proceso por los delitos de calumnia y difamación, presuntamente cometidos contra Tatiana Clouthier.

Sin embargo, un juez de Control de Monterrey le concedió la oportunidad de llevar el proceso en libertad, al tratarse de delitos no graves.

Jalife no podrá acercarse a Clouthier ni a su domicilio, en tanto que se fijó un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria.

Fue en diciembre de 2022 cuando Tatiana Clouthier demandó a Alfredo Jalife por afirmar que se robó el litio de México y lo entregó a Estados Unidos.

La tarde del 6 de diciembre, el analista experto en geopolítica fue detenido en la Ciudad de México y puesto a disposición de las autoridades de Nuevo León.

Respecto al caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a garantizar el libre derecho a la manifestación de las ideas.

«Sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura. Pueden haber excesos, pero no debe de limitarse la libertad. Podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente, eso es lo que puedo decir”, puntualizó.