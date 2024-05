Mariano Romero cierra campaña con respaldo ciudadano

Papantla, Ver.- «Prometo que al llegar al Congreso del Estado lo primero que voy a hacer es luchar por la gente que sufre en las comunidades indígenas», dijo el profesor Oliverio Báez García, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local, en un pletórico Pozo de la Cruz, donde realizó su cierre de actividades proselitistas.

Agradeció la presencia de personas que llegaron por su propio pie y de líderes de Movimiento Ciudadano en la Sierra del Totonacapan y en Papantla, en particular al fundador del partido José Manuel del Río Virgen, ante quien se manifestó para hacer compromisos de cara al pueblo.

«Voy a luchar por los adultos mayores, por aquellos que sufren con sus familias, por aquellos que luchan para salir adelante con su enfermedad, por la diabetes, no hay medicinas para ellos, no hay hospitales que atiendan esa especialidad para curarla o tratarla, pero también voy por las niñas y niños, por los que sufren que no tiene para comer e ir a la escuela; pero voy también por las mujeres, sobre todo aquellas que son madres solteras y viudas que tienen que mantener a sus hijos, ¡Por ellas voy!», destacó.