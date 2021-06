Mario Delgado, dirigente de MORENA, denuncia ante FGR amenazas sufridas en Tamaulipas

México. – El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que previo a las elecciones del 6 de junio hay paz, tranquilidad, gobernabilidad y estabilidad en México.

Lo anterior fue detallado por el mandatario mexicano en la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, quien afirmó que únicamente hay algunas “zonas con alguna tensión”.

“Yo solo puedo manifestarle al pueblo de México y lo hago como siempre de manera responsable, de que el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y tranquilidad en el país”.

El mandatario federal apuntó que en otras países hay inestabilidad y confrontación pero en México no.

“No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países, que por cierto, no se sabe nada porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes en donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política, en México no, eso lo hemos logrado entre todos”.