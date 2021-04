Mario Rodríguez-Pecados y virtudes en las semis de la Champions League

Estilo Libre

Por: Mario Rodríguez

Si existiera algún cuestionamiento acerca de la importancia y trascendencia del futbol, serían los enfrentamientos entre Chelsea contra Real Madrid, así como París Saint Germain ante Manchester City una muestra del por qué es el deporte de las emociones incendiarias, un fenómeno al que muchos estudiosos le han dedicado sus letras y su tiempo, la batalla en donde la victoria es la gloria para unos y el olvido para otros. Esto es lo que nos presentaron los cuatro mejores equipos de Europa en la competencia esta semana:

Las virtudes…

En primera instancia, el Chelsea se plantó en la Ciudad Deportiva Alfredo Di Stefano con mucha personalidad, dominando y teniendo en jaque a un equipo merengue, se mostró competitivo en todas sus líneas y que la próxima semana recibe en Stanford Bridge a un Real Madrid que no convence si Benzema no sale inspirado.

Lo mejor del Manchester City fue no renunciar a su estilo, no tener miedo a lo que representaba la dupla Mbappe-Neymar, los ingleses demostraron una gran concentración a pesar de estar abajo en el marcador y el segundo tiempo metieron más presión, más ambición y jugaron que verdaderas ganas de ganar el partido. Mantener el ritmo y la localía los favorece.

Los pecados…

Por un lado, Real Madrid no termina de “Cuajar”, igualaron a uno contra el Chelsea quienes los primeros 25 minutos tuvieron por lo menos 3 oportunidades de gol claras para finiquitar la eliminatoria ¿A quién le favorece más este marcador? A los blancos ya que a pesar de que el partido de vuelta sea en Inglaterra, su grandeza los favorece, saben cómo jugar esta competencia. Los blues no supieron arriesgar más, el jugador alemán Timo Werner no está al nivel que requiere su escuadra y no suma como debería.

En la segunda eliminatoria, pareciera que el PSG no aprendió del Bayern y se tomó demasiado en serio su papel de equipo dominado, anotó primero y cómodamente busco la contra, sin embargo, se excedió en darle el control del partido a los dirigidos de Guardiola y lo pagó caro. A esto s ele puede agregar que hace unas semanas todo mundo Navas y Mbappé se convertían en héroes contra el Bayern Múnich, el día de hoy jugaron para el olvido, el arquero costarricense no hizo un buen recorrido y tuvo responsabilidad en el gol con el que empata el City; en lo que respecta al jugador francés, no hay mucho que decir, no apareció y peor la falta de criterio del técnico Pochettino al no ajustar.

Lo que se viene…

Con nostalgia y felicidad los barcelonistas miran esta victoria de Pep Guardiola como suya, quizás hasta desean ver al City en la final contra Real Madrid. El partido de vuelta en Inglaterra es un llamado más para Neymar, una campana que resuena a que demuestre que tiene la personalidad suficiente para sentarse en la mesa de los grandes, está obligado a trascender y no solo buscar la falta para darle respiro en la salida al equipo, por su lado Kylian Mbappé debe entender que se encuentra al máximo nivel de competencia y que no hay tiempo para ruborizarse o dudar, es joven y pase lo que pase esto le dejará un aprendizaje fuerte; sin duda dos semifinales con sabor a intenso drama futbolístico.

