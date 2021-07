Mario Rodríguez-Sensibilidad y equidad: Verdaderos retos de la educación

Estilo Libre

Por Mario D. Rodríguez Valdez

Hace un par de semanas fue presentado en Puebla el Modelo Educativo Híbrido, creado y difundido por la Secretaria de Educación, fundamentalmente consiste en llevar acabo clases presenciales unos días a la semana, con grupos de alumnos separados por número de lista o apellido y seguimiento a distancia priorizando la salud de alumnos, maestros y padres de familia mediante la no concentración de alumnos. En apariencia suena funcional y muy acorde al momento y considerando los tropiezos del gobierno por acelerar el regreso a clases que derivaron en transmisión de COVID19 entre alumnos de escuelas particulares de algunos estados del país que presumiendo encontrarse en semáforo verde, con urgencia abrieron las puertas de las instituciones.

En segundo plano y no menos importante se destaca la llegada de la nueva Secretaria de Educación Delfina Gómez Alvarez, que ya no sonríe tanto como en sus espectaculares de campaña y quien en su primer mensaje rumbo al consejo técnico escolar destacaba en un tono soberbio que los” sueldos de los maestros se habían mantenido íntegros y los habían recibido completos” sin hacerse esperar las reacciones negativas de un sector docente. A los pocos días se publicó el calendario escolar para el Ciclo 2021-2022 que por principio causó revuelo en la comunidad docente nacional, saltaron a la escena pública desde maestros que rechazaban el aumento de los días por significarles un incremento en el trabajo como una educadora de preescolar en TikTok que hablando en nombre de los “buenos maestros” se dirigía con reflexiones a los padres y de familia y “maestros resentidos” exhortándolos que valoraran su trabajo y sus beneficios, incluso soltó una pregunta a los profesionistas del país “¿Aceptarías un trabajo en donde ganaras por lo menos 10 mil pesos mensuales?, con posibilidades de ascenso y únicamente trabajando de 8 de la mañana a 2 de la tarde”, una retórica lamentable, generando divisionismo entre profesores y casualmente expresado en una red social que monetiza, es decir, que genera ganancias monetarias desde donde lo publicó.

Ante estos elementos, es pertinente considerar los siguientes planteamientos: ¿Qué retos enfrentan los padres de familia en este proceso educativo a distancia?, ¿El sistema educativo evoluciona?

En medio de la controversia de los últimos meses podemos expresar que no ha sido nada fácil y que los costos de adaptación de las familias mexicana han dejado marca. Al hablar de las acciones y políticas implementadas por el gobierno para que la educación avance y los contenidos siguieran se implantó un programa a distancia en medio de una sociedad estructuralmente desigual, así lo cita en su texto Lucía Mendoza Castillo (lo que la pandemia nos enseñó de la educación a distancia) en el que apenas 44.3% de los hogares cuenta con computadora, 56.4% cuenta con conexión a Internet y 10.7% acceden a Internet fuera de su hogar (INEGI, 2020); con esto llevamos un ciclo y medio agregando los meses que están por venir y la cosa no se pone mejor, pues casi 2.5 millones de niños y niñas no asisten a la escuela por condiciones de pobreza ( La educación después de la pandemia: propuesta

de implementación de un modelo de Educación Básica a Distancia). Todas estas cifras y datos son totalmente alarmantes, pues para finales del ciclo 2022 la brecha educativa y cognitiva de niños y jóvenes se habrá acrecentado, lo que se traducirá en migración en frustración, desempleo, vandalismo e inseguridad.

Algunos estudiosos del materialismo histórico, así como psicólogos afirman que las condiciones familiares y sociales de un niño determinan o inciden mucho en su aprendizaje y aquí se demuestra y para muestra basta un botón, en la zona norte de Veracruz, la mitad de alumnos de varias telesecundarias y secundarias prefirieron buscar en Estados Unidos por una mejor oportunidad que continuar con sus estudios pues no tenían dispositivo digital para poder comunicarse con su maestro. Una vez más la bestia de la pobreza nos acuchilla. El sistema educativo no evoluciona, pretende progresar a costa de abandonar a los menos aptos.

Finalmente, con el calendario de 200 días, la Secretaría de Educación piensa que “hacer o trabajar más es educar mejor” y no es así, la esencia del aprendizaje radica en la motivación, en guiar al alumno hacia experiencias nuevas que asimilará a su propio ritmo y probablemente le ayuden a tomar mejores decisiones en su propia vida. Por el momento lo único que se ha logrado es tener cansados maestros con un horario quebrado que, en un intento por no descuidar lo formativo buscan compensar lo presencial con mayor cantidad de trabajos; alumnos que se sienten esclavizados en su casa o frente a una computadora consultando su correo de cada asignatura, revisando la cantidad de ejercicios que debe entregar a los tiempos marcados y “conectarse” con algunos maestros durante la semana. Urge trabajar en lo estructural, en la dotación de elementos digitales a los sectores que no los tiene, es imperativo poner a todos en las mismas condiciones porque las consecuencias se verán reflejadas en poco tiempo.

