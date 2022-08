Marko Cortés «destapa» a Lobeira, Yunes y Rementería para el 2024

Boca del Río, Ver.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza señaló que, la alcaldesa de Veracruz, los hermanos Yunes, así como el coordinador de Senadores del PAN, podrían ser los candidatos a la gubernatura de Veracruz en 2024.

El líder blanquiazul descartó mencionar como sería el método de elección, y apresuró el paso a la pregunta de los reporteros porteños.

«Nosotros en Acción Nacional tenemos muy buenas opciones, muy buenas cartas (…) te hablo por poner un ejemplo y para empezar por las damas, yo no descartaría a nuestra presidenta municipal Paty Lobeira, por supuesto que es una gran opción, que ha hecho las cosas muy bien y que hoy tiene reconocimiento de propios y extraños, es una alcaldesa muy bien evaluada, por supuesto que no descartaría a ninguno de los hermanos Yunes, Miguel y Fernando tienen un alto posicionamiento, Miguel ha sido muy competitivo, y es una gran opción, al igual que Fernando su hermano que fue Senador, obviamente tampoco descarto al Senador, Julen Rementería, coordinador de los Senadores», puntualizó.

Cortes Mendoza lamentó la aprobación en Veracruz de la llamada Ley Nahle, la cual permite que personas no nacidas en la entidad veracruzana puedan ser candidatos a la gubernatura, lo cual promueve evidentemente la selección de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, para ser la candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena.

«No puede haber leyes a modo para beneficiar a alguien en lo particular, nosotros entendemos que hay legislaciones similares en otros estados, pero no para beneficiar a una persona en lo particular, la Ley Nahle es para permitirle a quien antes no podía, ser candidata a Gobernador, eso es inaceptable», culminó.