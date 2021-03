Marlene Favela regresa a las novelas de Televisa

México.- Kate del Castillo fue sometida a una cirugía este martes para restaurar los ligamentos del dedo meñique de su mano derecha, debido a que hace unos días sufrió un accidente al enredar su bolso con sus tacones que terminó en una caída, cayendo todo su peso en esa mano.

Pese al incidente, la actriz prefirió seguir trabajando en el proyecto que realiza actualmente para la cadena Telemundo, producción que lleva por título “Armas de Mujer”, sin embargo, fue perdiendo el control de su dedo por lo que tras una revisión médica la remitieron a una cirugía con anestesia local.

“Al final me van a tener que operar mi dedito para que no me quede chueco”, contó la protagonista de ‘La Reina del Sur’ en su perfil de Instagram.

Foto: Web

Por su parte, Jessica Maldonado, reportera y amiga de la actriz, platicó que si desde el viernes Kate le había comentado que la cirugía podría ser el lunes y que sería con anestesia local, no obstante, finalmente los médicos decidieron colocarle anestesia general debido a que le pusieron un clavo.

“El viernes me lo dijo, que había posibilidades de que la estarían operando el lunes, después de que vieran los estudios que le estuvieron haciendo, al final la operaron hoy (martes)”, explicó Maldonado a un medio informativo de Los Ángeles.

Después de la cirugía, Kate subió un video a sus historias de la red social para agradecer a sus seguidores las muestras de apoyo y cariño. Del Castillo permanecerá en el hospital hasta que se recupere, así que por unos días más no podrá regresar a las grabaciones.

“Acabo de salir de la cirugía. Estoy un poquito ‘droguis’. Miren mi dedito que bonito se ve”, dijo la actriz mostrando su meñique vendado y con la voz en tono bajo debido a los efectos de la anestesia.

Con información de TVnotas