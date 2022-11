Más de 50 mil beneficiados con construcción de dos colectores: Ahued

Xalapa, Ver.– Al asumirse como maestro, al igual que el secretario de Educación, Roberto Zenyazen Escobar García, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez respaldó a sus «compañeros» del magisterio y fijó que ya gestiona recursos para pagarle la nivelación a todos los estatales.

«Nosotros somos maestros, de los que nos fletamos trabajando para sacar la educación de nuestros alumnos en cualquier circunstancia. Y aunque, por algunos pocos, muy pocos, que no asistían a clases, que se iban un día antes de la quincena, ponían pretextos para no dar clases, o no mostraban compromiso con sus alumnos, los gobiernos neoliberales nos atacaron, la verdad es que esos políticos corruptos de los gobiernos anteriores quisieron denigrar al magisterio porque desdeñaban la educación pública y a pesar de eso encontraban a la inmensa mayoría del magisterio trabajando por sus estudiantes», dijo García Jiménez.