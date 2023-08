Más de 7 mil cancelaciones de habitaciones de hotel en Acapulco por ola de violencia

México.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró normales las expresiones en su contra emitidas en el primer foro de aspirantes presidenciables del Frente Amplio por México.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que dichas expresiones se deben a que los aspirantes opositores están en plena campaña.

«Pero no voy a hablar, es normal, están en campaña, ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador y para que me meto, no vaya a ser que los jueces (lo sancionen)”, indicó.