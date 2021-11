Más de mil carritos de cartón serán comercializados en Tuxpan

Tuxpan, Ver.– A pesar de que Tuxpan y la entidad veracruzana se encuentran en semáforo verde, lo que permite que se realicen eventos al aire libre, llevando a cabo los protocolos sanitarios emitidos por la secretaría de Salud, las autoridades eclesiásticas en Tuxpan, dieron a conocer que están a la espera de recibir las órdenes emitidas por el episcopado mexicano, quien determinará si se suspenden o no las tradicionales peregrinaciones que forman parte de los festejos a la Virgen de Guadalupe.

Florentino Lucas Valdez, Párroco de la Santa Catedral «Nuestra Señora de la Asunción», mencionó que a diferencia de otras Diócesis en las que ya se determinó que se va a permitir la asistencia de los grupos diversos, la Diócesis de Tuxpan aún está a la espera «lo más seguro es que no, aunque estamos esperando hasta el último momento de la evolución de la pandemia «, por lo que manifestó que aún no se pueden organizar en las parroquias para llevar a cabo estas importantes manifestaciones de fé.

Agregó “María de Guadalupe es la primera que quiere la salud de todos los mexicanos y que no nos contagiemos. Así lo descubrimos cuando Juan Diego se da cuenta que su tío Bernardino “le había dado la enfermedad, y estaba muy grave”. Era la peste. Es cuando La Virgen de Guadalupe le dice: “No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad. ¿No soy tu salud? No te afija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella: está seguro de que ya sanó”.