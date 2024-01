Masculino golpea a su madre y a su hermana en su domicilio

Poza Rica, Ver. – La noche de este martes liberaron a los dos periodistas de Poza Rica que permanecían detenidos por el incidente provocado por sus guardias de seguridad en un Centro Comercial, el pasado lunes.

El Secretario General de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Israel Hernández Sosa, explico que la situación fue aclarada y los 4 escoltas involucrados también quedaron en libertad.

“Los periodistas no tuvieron responsabilidad, es un hombre y una mujer (…), lamentablemente hubo un mal procedimiento en el manejo de un arma por parte de un escolta. No fue un connato de bronca, no hubo una confrontación. Solamente fue una situación de un mal manejo de arma, se disparó el arma de un escolta del esquema de protección que trae uno de los beneficiarios” dijo.