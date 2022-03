Masones comparan a López Obrador con Juárez por defender a México de los conservadores y extranjeros

Xalapa, Ver.- Como en su momento, Benito Juárez defendió la soberanía de México de los intereses extranjeros e intervenciones de grupos conservadores, actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador nos defiende de los conservadores en el país y de los extranjeros, refiriéndose a los españoles, dijo el Delegado Provincial para el Estado de Veracruz Norte del Supremo Consejo de México, Arturo Jaramillo Palomino:

«Con Benito Juárez, para defender la autonomía del país fue combatiendo a los conservadores y estos mismos, cuando no pudieron vencerlo, trajeron a los franceses y luego a un invitadito, a Maximiliano, para que nos gobernara. Hoy a tantos años, López Obrador está pidiendo lo mismo. Los conservadores a través de los españoles, tratan de meterse otra vez, pero la actitud de un liberal como lo es López Obrador lo impide. Somos libres y no vamos a depender de nadie» dijo este este lunes en entrevista.

Foto: El Delegado Provincial para el Estado de Veracruz Norte del Supremo Consejo de México, Arturo Jaramillo Palomino, dijo el el presidente AMLO, defiende a la nación de los conservadores, como lo hizo el expresidente Benito Juárez.

Previo al evento para conmemorar el CCXVI aniversario del natalicio del «Benemérito de las Américas», Jaramillo Palomino celebró que el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó una política para quitar privilegios a los empresarios, refiriéndose al cobro de impuestos, aunque también reconoció que a pesar de que hay un gobierno liberar en el país, es «muy difícil que en tres, cuatro o seis años modifiquen lo de tantos años del régimen priista».

Foto: Héctor Juanz.

Cuestionado sobre la Revocación de Mandato, el maestro de la logia masónica dijo que se debe extender dicha práctica a los otros niveles de gobierno para impedir que gobernantes «inservibles» e «ineptos» como dijo, fue el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, concluyan sus periodos de gobierno.

Por: Héctor Juanz.

