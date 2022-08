Matrimonio igualitario. Se casa ex alcaldesa de Xalapa con empresaria

Xalapa, Ver.– Vecinos de la unidad habitacional Agua Santa I en Xalapa bloquearon la avenida 20 de Noviembre en demanda de agua potable.

Desde el pasado lunes se quedaron sin el suministro sin que hasta ahora se reestablezcan. Hasta ahora la Comisión de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa no ha dado motivos de dicho desabasto.

La mañana de este sábado bloquearon la vialidad a una cuadra de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA).

«Les avisamos lo que íbamos a hacer, informamos a Tránsito y Seguridad Vial para el caos que se iba a formar, hablé a la Dirección Operativa, me atendieron, pero no resolvieron, hablé a CMAS y también me dieron largas…hay vecinos que sólo tienen un tinaco y para aguantar una semana sin el servicio no los que tienen aljibe han podido resistir, por eso tomaron la decisión de bloquear la avenida para que se nos reestablezca el servicio» dijo el señor Apolinar Díaz.