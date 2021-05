Mau y Ricky Montaner llegan al Foro de Venga la Alegría

Poza Rica, Ver. – La candidata a la Diputación Local, por Morena en el Distrito IV en Álamo, Elizabeth Cervantes de la Cruz fue señalada por su ex pareja sentimental Adonai Eloir González, de presentar documentos apócrifos con la intención de evitar la convivencia con su menor hijo desde hace 6 años, por lo que exigieron que se juzgue a la legisladora con licencia conforme a la ley.

De acuerdo con el abogado de Adonai Eloir, el licenciado Julio Cesar Garrido Soto, ya se comprobó que el menor es hijo legítimo y natural de su cliente, sin embargo, ahora la legisladora con licencia ha tratado de impedir por todos los medios que el padre vea y conviva con su hijo.

Destacó que la Candidata a la Diputación Local Elizabeth Cervantes de la Cruz, presentó una constancia de residencia de un domicilio que no existe en Xalapa, donde recibiría las notificaciones del proceso, pero se trata de un lugar baldío.

Foto: Isaac Carballo Paredes / Noreste

Foto: Isaac Carballo Paredes / Noreste

Foto: Isaac Carballo Paredes / Noreste

Los hechos fueron comprobados por el Departamento de Actuaría del Tribunal Superior del Estado de Veracruz, quien corroboró que el documento era falso y por ello se presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por tratarse de una servidora pública.

El padre del menor, el señor Adonai Eloir González indicó que el proceso ha sido largo y penoso, e indica que no ha tenido convivencia con el menor desde los 5 meses y ahora el niño ya cuentan con 6 años de edad.

«Se han negado totalmente abra convivencia, no sé donde esta mi hijo, pese a que ya sé comprobó la paternidad, pero no me quiere dejar convivir con el, mi hijo no me conoce», dijo el demandante quien solicitó justicia a las autoridades, ya que solo busca la convivencia que el menor debe tener con el padre por derecho.

Por Isaac Carballo Paredes