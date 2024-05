Me comprometo a legislar y a trabajar para todos: Xóchith López Castillo

Papantla, Ver.- “Me comprometo a legislar y a trabajar para todos en el sexto distrito, en Papantla y en mi pueblo del Totonacapan, seré una diputada que toque puertas, para bajar recursos y hacer todo lo que no se ha hecho en seis años», así, categórica, cerró su campaña la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a diputada federal, Xóchith López Castillo, en una verbena popular realizada en el popular Pozo de la Cruz.

Con la presencia del fundador de Movimiento Ciudadano, el doctor José Manuel del Río Virgen, liderazgos del partido naranja en la Sierra del Totonacapan, Cazones, Coatzintla, Tecolutla y Gutiérrez Zamora y un Pozo de la Cruz totalmente lleno, la candidata ciudadana lanzó su mensaje de por qué se requiere urgentemente un cambio y quitar a los malos gobiernos y a los malos legisladores de Morena.

«Llevamos seis años de atraso, donde el diputado actual, Jaime Humberto Pérez Bernabe, no ha hecho nada, no ha legislado en favor del pueblo Tutunakú y no ha bajado ningún recurso en beneficio de mi pueblo indígena del Totonacapan».