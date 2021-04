‘Me hizo cosas feas. Me manoseó’, Frida Sofía hace fuertes revelaciones de Enrique Guzmán

México.– Frida Sofía aseguró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para De Primera Mano, de Imagen Televisión, que la han traicionado su mamá, su tío, Michelle Salas y su abuelo Enrique Guzmán, entre otros miembros familiares.

«Era un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó. Lo odio», la hija de Alejandra Guzmán reveló que su abuelo la manoseaba desde los cinco años, aunque nunca se lo comentó a nadie.