Medicamentos para diabetes e hipertensión los más solicitados en casa Santa Ana

Boca del Río, Ver.- El abogado, Jorge Reyes Peralta, anunció que a partir de este momento se hará cargo del caso de la joven, Yesenia Ivonne Castillo Candela, debido a que su proceso ha presentado varias irregularidades por parte de la Fiscalía de Veracruz.

Cabe recordar que la joven fue acusada del presunto asesinato de 7 personas de su familia, entre ellas su padre, su madre, sus hermanos, su cuñado y su sobrino; en el lamentable hecho ocurrido el 03 julio 2022.

«La Fiscalía por este caso está solicitando una penalidad de 490 años de prisión para mi defendida. Les quiero decir que mi defendida no cometió ningún delito, la Fiscalía que tiene como pruebas, lo clásicos, la Fiscalía tiene alrededor de 30 testigos protegidos, que ninguno de todos esos testimonios de los testigos protegidos nos pueden decir que ella fue la copartícipe, que ella fue el autor intelectual, que ella fue la homicida, no hay arma homicida, no sabe ni cuántas personas participaron en el crimen, no sabe ni cuántas armas dispararon las 8 ojivas con casquillos que encontraron dentro de los cadáveres de los casquillos que se encontraron el día del evento, y dicen que hacen un cateo donde vivía mi clienta Yesenia Ivonne y encuentran una bala, del mismo calibre y marca de los casquillos que encontraron. Entonces, imagínense ustedes que una persona a punto de dar a luz, pueda tener esa mente tan maquiavélica de matar a toda su familia, quedarse ahí resguardando a 2 pequeños, los que se salvaron nada más fueron 2 pequeños y ella, menores que con su debido resguardo han declarado y coinciden en que ella lo resguarda, y nada, ninguna prueba nos orienta a que ella haya sido quien haya participado en ese atroz crimen», sentenció.