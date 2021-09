Menores de edad en riesgo, serán vacunados contra el Covid-19 en México

Venustiano Carranza, Pue.- A pesar de que a nivel nacional se ha conmemorado el 174 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes como muestra de patriotismo, el Ayuntamiento que preside Marisol Manuel María y su cabildo, le han restado la importancia con el argumento de que la regidora comisionada en actos cívicos está incapacitada y por ello no hubo ningún acto conmemorativo

Las críticas por los ciudadanos no se hicieron esperar, mencionando que no es la primera vez que ignoran fechas importantes que se conmemoran a nivel nacional, añadiendo que la regidora Alejandra San Agustín nunca ha brillado por destacar las fechas importantes, y que ahora su incapacidad les vino como anillo al dedo para no hacer nada.

«La muestra está en que ni una banderita o lucecita tricolor pusieron, y ya ni lo harán porque ya se van y que bueno, la peor administración en la historia de nuestro pueblo, la presidenta y sus regidores desaprovecharon la oportunidad que les dio la suerte de tener el cargo», dijeron.

Otras personas lamentaron que el cabildo, que aún no concluye su periodo, no tomen el ejemplo del propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien no se cansa de promover orgullosamente el patriotismo manifestado por los valores claros y bien fundamentados, que desarrolla al transmitir como ciudadanos conscientes del país.

Con información de Noreste

