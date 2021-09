Menos de la mitad de niños regresaron a clases presenciales en CADI – CAIC del DIF de Veracruz Puerto

Veracruz, Ver. – El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, mencionó que sí contemplan realizar la ceremonia del Grito de Independencia con presencia de personas en el zócalo de la ciudad.

El edil panista mencionó que, en caso de confirmar el evento del Grito de Independencia con asistencia al público, se tendrán ciertas restricciones, pero expuso que si existiera alguna crítica, tan solo se debe recordar que se han realizado ya eventos masivos en lugares cerrados, y como ejemplo citó el próximo concierto del cantante regional mexicano, Christian Nodal.

“No veo la razón por la cual no se puedan llevar a cabo eventos al aire libre como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que el tema de la pandemia nos ha enseñado a actuar con coherencia y con racionalidad; es decir, no irracional, que si vinieron los Ángeles Azules hace dos meses, esté la gente sin cubre bocas bailando en el World Trade Center con aire acondicionado, que eso sí es inseguro, pues no tengamos eventos al aire libre”, puntualizó.