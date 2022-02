Mentiras c… Belinda le contesta a Nodal, con canción

Foto: Soy Grupero.

México.- Luego de la revolución que generó la nueva canción de Christian Nodal, titulada ‘Ya no somos ni seremos’, ahora Belinda estrena un tema musical, lo que ha generado asombro en sus fans y ya se asegura que es una respuesta muy fuerte a su exprometido.

Fue por medio de su canal de oficial de YouTube que la artista compartió este nuevo sencillo, lo que sorprendió a sus fans, quienes le manifestaron su entero apoyo por la situación que está viviendo y, en tan sólo unas horas, ha alcanzado miles de reproducciones.

Foto: YouTube Belinda. La canción estaría dedicada a su exprometido, apuntan en redes sociales.

«Mentiras cabrón», así titula Belinda su nueva canción, varios destacan que ella ha sido más directa con sus palabras, pues la mayoría cree que el sencillo está dedicado a la relación que tuvo con Nodal, a una semana de que él confirmara su rompimiento por medio de redes sociales.

Foto: People en Español.

«Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podría, que no te superaría, que siempre iba a estar triste, pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón, ya no, te digo que no, no quiero un ‘man’ que se esté creyendo mejor que yo», nos dice un fragmento de la canción de la intérprete.

De acuerdo a la descripción se trata de un demo, lo que significa que es una maqueta musical o una grabación de prueba con el fin de promocionar el sencillo.

Foto: Excélsior. Fue Christian Nodal, quien estrenó el tema Ya no somos ni seremos.

Christian Nodal, estrenó este viernes su nuevo tema titulado ‘Ya no somos ni seremos’, el cual varios fans aseguran que fue escrita para la intérprete de ‘Bella Traición’, sin embargo, otros piensan que en realidad está dedicada a María Fernanda Guzmán, la novia que tuvo antes de conocer a la artista.

De acuerdo a lo que el propio Nodal compartió, la canción fue compuesta desde hace dos años, pero no podía publicarla por los problemas que tenía con su antigua disquera. Hasta el momento, suma ya más de seis millones de producciones y diversas reacciones por parte de su público, incluyendo varios memes.

También te puede interesar ver: Belinda emprenderá acciones legales contra medios que la han difamado