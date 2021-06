Meses sin agua en Cerro del Tepeyac en Coatzintla

Coatzintla, Ver.- Siguen los problemas de abasto de agua en esta cabecera, el miércoles 23 de junio los vecinos del Cerro del Tepeyac solicitaron a la oficina operadora local de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV-Coatzintla) que por fin regularice el suministro al sector.

En oficio con copia para el ayuntamiento, 21 firmantes señalan que en el Cerro del Tepeyac el agua casi no llega, algunas viviendas no reciben el líquido desde hace meses, a otros les cae apenas un chorrito y no pocos mejor cancelaron su contrato, cansados de solicitar inútilmente el servicio.

Foto: Oficio dirigido a CAEV Coatzintla

Agregan que ante la necesidad de agua la mayoría compra pipas, lo que agrava su situación económica porque además pagan el recibo a la CAEV-Coatzintla.

Mencionan además la pandemia del Covid-19 obliga a maximizar los hábitos de limpieza, pero incluso algunos vecinos se han contagiado por no poder cumplir las normas de higiene por falta de agua potable.

Foto: Tienen que pagar pipas de agua, además del servicio de agua.

Ayer el ayuntamiento acudió en su auxilio y les envió una pipa de agua que se repartió gratuitamente, pero los usuarios, sobre todo los de la parte más alta del Cerro, siguen clamando por agua potable suficiente.

Por Luis Córdoba