Meteorológico pronostica para este martes frío, lluvias y tolvaneras

Xalapa Ver.- La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario perdió alrededor de 86 millones de pesos del Fanco del Futuro por concepto de créditos otorgados a pequeños y medianos empresarios al inicio de la pandemia.

Así lo informó Enrique Nachón García, quien dijo que la SEDECOP destinó 100 millones de pesos para apoyar a pequeños negocios con micro créditos de 10 mil pesos, pero de esa suma sólo se recuperaron 13.5 millones de pesos.

Señaló el funcionario que ante la emergencia, muchos microempresarios y comerciantes semifijos como boleros, vendedores de globos, artesanos o reposteros, utilizaron el dinero que se les prestó para alimentar a sus familias y luego ya no pudieron pagar y aunque en este caso no procederá el embargo, todas esas personas pasaron a formar parte de una lista negra y ya no serán sujetos de nuevos créditos.

Explicó que el dinero se les dio con un periodo de gracia de seis meses y un plazo de pago de dos años, sin intereses, pero a pesar de las facilidades, apenas se recuperó un 13.5% de lo dispersado.

Por Severo Mirón