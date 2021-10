Mexicana en el juego del calamar

Foto: Marcrix Noticias.

Corea del Sur.- No hay persona que no hable del «juego del calamar«, una serie que se se ha convertido en un fenómeno mundial, y por si no las has visto, este programa es transmitido en la plataforma Netflix, en donde también podrás ver a una mexicana en este juego.

Así es una mexicana participó en el proyecto El Juego del Calamar, se trata de Carla Fernanda Ávila, una joven originaria de Guadalajara que reside en Seúl (Corea del Sur), en 2017 dejó México para vivir en ese país.

La actriz se animó a compartir su trabajo luego de que varios amigos la reconocieron y le enviaron mensajes, explicó que en un inicio no quiso compartirlo porque su participación fue muy breve y además tuvo una “mala experiencia” con la agencia que la contrató.

Carla Fernanda aparece como una escultura viviente con body painting en el capítulo donde llegan los miembros VIP.

Carla contó en su cuenta de Instagram que era la primera vez que hacía un trabajo de body painting y le tomó varias horas que la pintaran, detalló que su trabajo fue complicado porque casi no podía moverse ya que la pintura se caía.

Sin embargo, considera que fue una experiencia positiva porque pudo conocer y trabajar con varios actores reconocidos.

Estudió Ingeniería en Finanzas y se fue a Corea del Sur en 2017 para estudiar una segunda carrera. por lo que durante nueve meses estuvo estudiando coreano hasta que le llegó una oportunidad para ser actriz.

Desde hace dos años Carla comenzó a trabajar como extra en algunos K-dramas, recientemente participó en la película “Barrenderos Espaciales” que se estrenó en febrero en Netflix.

En su cuenta de Instagram tiene 16 mil seguidores, y en su perfil comparte cómo es su vida en Corea del Sur, en donde asegura que no ha sido fácil ser actriz en ese país, pues son más exigentes con sus estándares de belleza.

