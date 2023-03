Mexicanas que representan minorías piden dejen de relegarlas y exigen frenar la violencia en 8M

Ciudad de México.– Miles de mujeres que representan a minorías y grupos históricamente discriminados pidieron que dejen de relegarlas y protestaron contra la violencia que sufren durante las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en diversos puntos de la Ciudad de México.

Desde la icónica Glorieta de las Mujeres que Luchan, por primera vez, las pacientes oncológicas se unieron como contingente para ser parte de la marcha del 8M.

Las mujeres protestaron por todos los tipos de violencias que les toca enfrentar, pues además de la machista, dijeron, deben afrontar la violencia médica, la falta de servicios oportunos en diagnósticos y tratamientos, lo que evita que puedan acceder al derecho básico de la salud.

A todo esto, afirmaron, se suma la violencia médica y la estética pues enfrentan el constante señalamiento por la enfermedad y lo que esta deja.

“Necesitamos consultas en tiempo y forma. Hoy por hoy el retraso es de seis (meses), un año, año y medio. (Vivimos) diagnósticos tardíos, discriminación, si se es joven, si es de otra raza, de otra etnia, si tiene sobrepeso, si no tienes sobrepeso, entonces es importante hablarlo”, dijo Monroy.

Estas mujeres marcharon especialmente en honor a Mar Vázquez, compañera que falleció el 3 de marzo a la edad de 33 años por cáncer de mama triple negativo, víctima de un mal diagnóstico inicial “por ser joven”.

Consideraron que sus cicatrices son la máxima medalla de vida y pidieron que ninguna más tenga que morir en México por la falta de un diagnóstico a tiempo o por el desabastecimiento de medicamentos.

“No podemos ser la tumba de las otras no se vale, no se vale que si tienes la posibilidad de vivir te lo arrebaten, es tu derecho el acceso a la salud”, señaló Monroy.

Con sus cuerpos como bandera de orgullo, mujeres que a sí mismas se nombran “gordas” para combatir el significado peyorativo de la palabra, conformaron otro contingente para marchar por quienes son invisibilizadas en este tipo de manifestaciones.

“Estamos súper emocionadas porque les comentaba que el año pasado que salí a marchar con denuncias gordofóbicas me sentía avergonzada, como muy vulnerable de estar haciendo esta denuncia por estas violencias y había una sensación de poca comprensión”, dijo Fernanda Hernández, quien encabezó esta convocatoria.

Eso, dijo, la motivó este año a hacer una convocatoria para que más mujeres como ella salieran a las calles.

“Nos referimos a nosotras mismas como gordas. Es una apropiación del insulto que se ha utilizado y lo que también queremos, es justamente apropiarnos de esto y darle el significado de que ser gorda significa estas carnes. No tiene que ver, o sea, no es una enfermedad, no es un insulto”, afirmó.