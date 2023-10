Mexicano reportado como desaparecido en Israel es hallado con vida

México.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes una asamblea urgente de la ONU para buscar el diálogo y la paz en el conflicto armado entre Israel y el grupo Hamás en Palestina.

«Dada la urgencia, hoy deberían estar convocando una asamblea de todos los países miembros”, indicó esta mañana en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo inmediato de las partes y que no dependa solo del Consejo de Seguridad, porque si no, no se avanza y no se hace nada”, expresó.