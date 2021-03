México alcanza 190 mil 923 decesos por covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que hay otras maneras de protestar, sin martillos ni incendios. AMLO comentó que antes de su gobierno no había protestas feministas, ahora hasta usan martillos o provocan incendios. Esto pasa porque los “conservadores” están contra la “Cuarta Transformación”, dijo.

¨Hay muchas maneras de protestar, de alzar la voz, de insultar; no usar gomas, no usar martillos no incendiar, porque eso es lo que quieren los conservadores. Antes no había esos protestas, empezaron con nuestro movimiento, valiéndose de un movimiento justo, noble¨

el presidente dijo que no habrá represión en esta marcha y aseguró que su gobierno respeta el movimiento feminista y nunca reprenderá una manifestación con la policía o el Ejército, pero sí tuvo que poner vallas en Palacio Nacional para evitar actos de violencia.

“No se va a usar la policía ni al Ejército para reprimir al pueblo. Somos distintos a los conservadores que ahora disfrazan de feministas y se molestan porque se puso una valla”