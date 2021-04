México alcanza 203 mil 664 decesos por covid-19

México.- Este fin de semana un pequeño de tan sólo 13 años perdió la vida tras ser succionado por el sistema de filtración del parque Xenses, perteneciente a Grupo Xcaret, en Cancún Quintana Roo.

Los hechos sucedieron en pasado 27 de marzo, cuando el adolescente se encontraba jugando en uno de los atractivos acuáticos y quedó atrapado en uno de los filtros de agua, lo que le provocó lesiones de gravedad.

El menor fue trasladado a una clínica en Playa del Carmen donde fue atendido por médicos locales, pero aunque lograron estabilizarlo, lamentablemente falleció horas más tarde.

Foto: Web

Aunque el incidente ocurrió hace varios días, fue hasta ese miércoles que el corporativo emitió un comunicado lamentando el deceso del pequeño: “En los más de 30 años que el Grupo tiene operando, nunca se había suscitado un acontecimiento semejante. Es importante resaltar que desde el momento del accidente el área fue asegurada y se han tomado medidas puntuales. Estamos conduciendo las investigaciones pertinentes con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias”, se puede leer en el documento.

Sin embargo, el padre del niño ha denunciado irregularidades en la investigación del caso, pues aseguró que autoridades del estado lo presionaron para firmar un documento en el que otorgaba el perdón al parque o de lo contrario no le entregarían el cuerpo de su hijo.

Asimismo, agregó que el personal de la clínica no atendió a su hijo y tampoco dejó que el lo atendiera; así como no le permitieron trasladarlo a la Ciudad de México: “Estimado Amigos ,tuve una tragedia en el parque Xenses el día 27 de Marzo, mi hijo de 13 años murió Hay irregularidades en la investigación me puede ayudar. Soy Cardiólogo, No vacunado, tuvimos COVID, toda mi familia. Viajé como un regalo a mis hijos por su valentía”, escribió el señor en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento las autoridades estatales no se han pronunciado al respecto, pero en diferentes redes sociales se han volcado a favor de la familia del menor.

Con información de TVnotas