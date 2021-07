México alcanza 235 mil 740 decesos por covid-19

México. – Sergio Arturo Ramírez, informó mediante una conferencia de prensa que renunciaba a la defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol).

El abogado informó que renuncia a la defensa de la exfuncionaria debido a que no proporcionaba la información requerida para apegarse a la figura de criterio de oportunidad o de testigo colaborador, que podría arrojar como consecuencia que la Fiscalía General de la República (FGR) girara una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.

«Al no haber una respuesta positiva por parte de ella de acceder a brindar información para que la Fiscalía General de la República pueda conocer realmente cuáles fueron los sucesos en este sexenio, pues tomo la decisión propia y personal de no participar más como abogado defensor de Rosario Robles».

Sergio Arturo Ramírez declaró que la FGR ya se encuentra al tanto de los hechos, y que presentará un escrito ante los juzgados para que se le revoque el cargo.

El abogado detalló que Rosario Robles no brindó la información relacionada con el presunto desvío de recursos del que se le acusa.

«Lo que yo quiero entender precisamente es que ella sí tiene la información, se debe tener los documentos y el conocimiento pleno de lo que pasó no sólo con el hecho de la llamada Estafa Maestra sino en otras diversas actividades que se llevaran a cabo en el sexenio anterior que dieron pie a diferentes conductas delictivas. Ella no accedió a dar esta información, por lo cual nos da pie a que no accede a una figura de testigo colaborador».