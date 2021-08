México alcanza 245 mil 476 decesos por covid-19

Guadalajara. – Tres influencers de Jalisco se han visto envueltos en la polémica tras perpetrar un abuso contra un migrante, hecho que difundieron en redes sociales.

El pasado 8 de agosto ‘JC Villalobos’, ‘Fer Rivera’ y “El muñeco Acosta” transmitieron en vivo desde la cuenta @laschiquirrucas de Instagram, desde el exterior de la organización Dignidad y Justicia en el Camino A.C., conocida como “FM4 Paso Libre“.

Los influencers abordaron a un hombre migrante a quien propusieron que se dejara tocar los genitales a cambio de 500 pesos.

El migrante aceptó y tras el tocamiento el grupo de Las Chiquirrucas se retiró entre burlas expresando en el video que el billete de 500 pesos que dieron al hombre era falso.

Por si fuera poco, invitaron a sus seguidores a acudir a FM4 Paso Libre para “cuando quisieran un migrante”.

La organización de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas condenó el acto, mismo que calificó de “abuso con implicaciones éticas de comportamiento”.

Derivado de la polémica “JC Villalobos“, “Fer Rivera” y “El muñeco Acosta” convirtieron sus cuentas de Instagram en privadas, sin que se hasta el momento se hayan pronunciado al respecto.

Quien sí emitió un comunicado fue Charlie De Aguinaga, exmiembro de Las Chiquirrucas y señalado de estar presente en una situación de abuso a una persona en condición de calle.

“He tomado mi responsabilidad por esto, me he educado con el tema, deseo seguir haciéndolo. Me vi involucrado en esto pero definitivamente no soy la misma persona que era hace unos años”.