México alcanza 259 mil 326 decesos por covid-19

Desde Tlaxcala, Tlaxcala el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo celebró la llegada de la transformación a esta entidad de la mano de Lorena Cuéllar, quien encabezará un gobierno diferente: sin impunidad, sin corrupción y sin privilegios.

“Nos da mucho gusto que vaya a llegar la transformación a este estado. Hoy inicia una nueva etapa en Tlaxcala. Lorena Cuéllar va a hacer equipo con el presidente de la República, se va a encabezar un gobierno honesto y apegado a los principios de nuestro Movimiento: no robar, no mentir y no traicionar, poniendo siempre por delante a la gente que más lo necesita”, declaró Delgado.